用户规模超阿里，拼多多是如何做到的

尽管拼多多去年全年收入仅为 91 亿美元，与阿里巴巴同期 720 亿美元营收相比仍显得微不足道，但与 2019 年相比几乎翻了一番。在中国在线消费领域，拼多多正在巩固自己作为阿里巴巴和京东挑战者的角色。

在 2020 年 10 月举行的公司成立五周年庆典上，拼多多创始人黄峥对员工发表的演讲中表示：“我们共同创造了一个小奇迹，并改变了中国电商乃至中国互联网的格局。”

拼多多将自己标榜为好市多 (Costco)和迪士尼 (Disney)的在线混合体，或者说是基于价值的购物和轻松娱乐的结合体，它引领了中国社交电子商务的普及。作为新电商的开创者，拼多多将购物与社交媒体相结合，有效地将购物变成了一种游戏。

美媒称，在一个电商平台上，用户通常在没有特定购买目标的情况下进行浏览。这款应用允许朋友和陌生人联合起来，以更大折扣价格购买商品。其中社交是首要目的，朋友们聚集在拼多多上，边玩这款应用的内置游戏，边观看直播流，分享交易，共同购物。

其中一个热门游戏是《多多果园》，玩家通过培育虚拟果树来赚取购物券、有形的奖品，如真实的芒果和朋友的赞誉等。这款游戏引发了玩家之间的激烈竞争，许多人痴迷于照看自己的虚拟果园。

拼多多的做法反映了科技行业的游戏化趋势，股票交易最近引起了人们的关注。对于拼多多来说，让人们留在其平台上是为了吸引他们玩游戏，这有助于建立用户习惯，并让其平台充当进入网站购物区的门户。

与 PC 时代诞生的老牌竞争对手不同，拼多多是个原生智能手机应用，没有桌面版或购物车功能。前首席技术官、刚刚接任首席执行官的陈磊称：“拼多多做得很好的一件事是：我们抓住了从搜索到浏览的转变，并将其作为一种社交活动推广开来。”

拼多多表示，黄峥不久前还将董事长一职移交给了陈磊，他卸任后专注于生命科学领域的研究项目。不过，黄峥仍是拼多多的控股股东。黄峥离职的消息传出后，该公司股价在早盘交易中一度下跌约 11%。

随着阿里巴巴应对各种挑战，拼多多正在崛起。阿里巴巴表示，该公司正在配合监管机构进行调查，并将重新评估和改进其商业行为。

在过去的一年里，拼多多在纳斯达克上市的股票价值飙升，其市值已经超过了竞争对手京东，在 2 月份达到了约 2500 亿美元的峰值。研究公司胡润百富榜的数据显示，这一增长将黄峥的个人财富推高至 690 亿美元，使他成为中国第三大富豪，超过阿里巴巴创始人马云。

然而，2021 年也将是拼多多所经历的最艰难一年。随着政府采取行动控制国内大型科技公司，中国监管机构对拼多多和其他几家电子商务公司处以罚款，指控它们存在违法行为。拼多多在回应中表示，该公司高度重视政府的干预，并承诺解决这些问题。

拼多多 2020 年亏损 11 亿美元，尽管对其有利的是，中国电子商务市场仍在强劲增长。市场研究公司 eMarketer 的数据显示，到 2025 年，中国的在线零售额可能会从去年的 3540 亿美元增至 5490 亿美元。

拼多多首先将电子商务和社交媒体结合起来，并在对其进行完善。陈磊称，2015 年夏天，他和黄峥等人当时经营着专门销售水果的公司，他们把荔枝装满了位于上海附近的唯一仓库。他们在微信上打广告，这是他们首批大买卖。

订单堆积如山，公司系统出现故障，导致难以完成大部分送货任务。荔枝在夏日的炎热中腐烂，迫使拼多多退还了数千名愤怒顾客的订单。陈磊说：“我们真的为这次失败感到羞愧。”

陈磊和黄峥是在威斯康星大学麦迪逊分校认识的，两人 20 年前都在那里学习计算机科学。他回忆说，经理们在满目疮痍的仓库里开会，最终决定颠覆商业模式。该公司将不再自己准备库存，而是成为连接商家和消费者的第三方平台，就像阿里巴巴那样，同时在软件、物流和基础设施方面投入大量资金，以避免重蹈覆辙。

然而，这一事件确实证实了黄峥的直觉，即社交媒体和电子商务可以强有力地结合起来。大多数购买荔枝的人都是从他们的微信朋友那里得知这笔交易的，他们还鼓励圈子里的人联合起来打折购买大量荔枝。

通过打广告赚钱，拼多多已经花费了近 130 亿美元补贴商品，实际上就是付钱给商家让他们降低价格，提供吸引眼球的便宜商品。为了取得长期成功，拼多多必须想办法在不失去大量被便宜商品吸引的用户的情况下减少补贴。

据陈磊称，拼多多的计划是继续将收入用于补贴，直到其取代阿里巴巴，成为 10 亿中国消费者的默认购物平台。理论上，该公司可以削减补贴，同时从商家那里吸引更多广告资金，以实现持续盈利。

但在最近因使用补贴而受到指责，监管机构也抨击这种做法扭曲了市场竞争，损害了消费者利益后，拼多多可能不得不以比预期更快的速度进行调整。

拼多多这种以游戏为导向的商业模式的另一个缺点是，大多数消费者的消费不多。例如，有些人主要通过该平台来买便宜的零食和纸巾。2020 年，拼多多用户的平均消费为 324 美元。尽管这个数字始终在增加，但仍不到阿里巴巴平均用户支出的四分之一。

为了缩小这一差距，拼多多正在生鲜食品上加倍投资，并在去年筹集了超过 60 亿美元资金，用于资助一个雄心勃勃的农业项目。未被电商开发的生鲜食品领域正是拼多多希望占据主导地位的领域，因为用户可能每天都会下单。

有用户表示，随着竞争对手争相向消费者提供便宜商品，拼多多已经给中国的电子商务带来了更大的震撼。她说：“现在甚至已经变成科技公司之间的全面大战。”