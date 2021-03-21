爆料：魅族有望接入华为 HMS Core 服务能力

IT之家3月21日消息 来自哔哩哔哩的一位华为工作人员 @秋叶梓洛（人送外号狐狸姐）透露，魅族将接入华为 HMS Core 服务能力。换句话说，魅族终端机型有望通过华为移动服务（Huawei Mobile Service）为用户那些集成 HMS Core 的应用提供支持。





IT之家了解到，华为在去年 6 月 22 日推送了手机版本的 HMS Core 5.0，在 7 月 7 日宣布华为 HMS Core 5.0 面向全球开发者正式上线，而直到 9 月 10 日才发布了 HMS Core 5.0 全球发布。

HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域，包括：应用服务（App Services）、图形（Graphics）、媒体（Media）、人工智能（AI）、智能终端（Smart Device）、安全（Security）、系统（System）。

值得一提的是，华为 HMS 与鸿蒙系统并不等同，HMS 主要是曾经针对谷歌 GMS 的替代品，但如今也欣欣然矣远胜当初，开发者可籍此让用户设备使用华为搜索、华为河图、华为洛书、华为视频、华为应用市场、甚至华为账号服务等。

当然，最基础的数字版权服务、华为云存储、华为机器学习服务、全景技术服务、应用内支付、广告服务、推送服务、分析服务等等功能也包括在内。

HMS Core 目前适用于 Android、鸿蒙、LiteOS 三大系统，可为终端系统上华为公司的系列应用程序提供支持，App 开发者请移步华为官方查看更多内容以及集成要求。