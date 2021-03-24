特斯拉 Semi 电动半挂卡车可能无法进入澳大利亚市场

3 月 24 日消息，据国外媒体报道，由于尺寸限制，特斯拉的 Semi 电动半挂卡车可能无法进入澳大利亚市场。

根据澳大利亚的现有法规，上路行驶的卡车宽度不能超过 2.5 米。然而，特斯拉称，其 Semi 电动半挂卡车的宽度相比 2.5 米宽 30 到 50 毫米，因此无法在澳大利亚合法上路行驶。

为此，特斯拉呼吁澳大利亚政府改变现行道路规则，否则其 Semi 电动半挂卡车有可能延迟或者无法进入澳大利亚市场。

特斯拉是在 2017 年 11 月份推出其 Semi 电动半挂卡车的。从该公司公布的情况来看，在负载 36 吨的情况下，这款电动半挂卡车加速到 60 英里（约 96.6 公里）只需要 20 秒，优于柴油卡车，最高时速可达 65 英里（约 104 公里）。

在推出 Semi 电动半挂卡车时，特斯拉宣布，这款卡车的入门版与高配版的续航里程分别为 300 英里（482 公里）和 500 英里（804 公里）。

然而，去年 11 月份，特斯拉 CEO 马斯克公开表示，这款卡车的续航里程将超过 1000 公里。

自从推出后，特斯拉的 Semi 电动半挂卡车获得了 J.B. Hunt、沃尔玛、DHL、百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。

据悉，特斯拉的 Semi 电动半挂卡车最初计划在 2019 年量产，但后来被推迟到 2020 年年底开始小规模量产。之后，这款车的量产时间又被推迟了一年，推迟至 2021 年。除了量产时间被推迟外，首批 Semi 电动半挂卡车的交付时间也被推迟至 2021 年。