一加 9 Pro 支持优酷 ZREAL 120 帧超高清视频

IT之家 3 月 25 日消息 昨天下午，一加科技在上海发布了一加 9 和一加 9 Pro 手机。一加官方称，一加 9 Pro 是有史以来最多投入、最高成本、最长时间的倾力之作。闪银、绿洲、黑洞，工艺再度创新。一加 9 Pro 「黑洞」行业首发丝绸玻璃，是一加在玻璃工艺上的又一突破。

IT之家获悉，一加 9 Pro 屏幕支持 1Hz 到 120Hz 自适应刷新率，支持「自由高帧」。相同电量下微信读书可以多看 6 个多小时，至高降低 50% 的屏幕功耗。



一加官方还宣布，优酷 ZREAL 帧享已经适配一加 9 Pro 2K+120Hz LTPO 自由高帧柔性屏。用一加 9Pro 演绎优酷 ZREAL 的 120 帧超高清流畅体验，让你随时随地沉浸式追剧。

一加 9 系列全系标配「铁三角」—— 骁龙 888 旗舰级移动平台 + 满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存；还配备有横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。

一加 9 系列全系标配 Warp 闪充 65T，超满血 65W，充至 100% 只需 29 分钟。4500mAh 双电芯大容量电池！充电头兼容 PD 等协议，出门带它一个就够了（真 · 环保）。

一加 9 Pro 支持 50W 无线超级闪充，横竖都能充，43 分钟即可 100%，可能是目前最快的无线充电！

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