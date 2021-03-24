小米集团：2020 年全球智能手机全年出货量为 1.464 亿台，站稳高端市场

IT之家 3 月 24 日消息 小米集团于 2021 年 3 月 24 日（星期三）发布了 2020 年全年业绩公告，且宣布任命卢伟冰为集团高级副总裁，兼任小米中国区和国际部总裁；刘德将出任小米集团执行董事；晋升张峰为集团高级副总裁，兼任笔记本电脑部总经理，分管电视部和大家电部；晋升曾学忠为集团高级副总裁，兼任手机部总裁。

公告显示，小米集团去年全年总收入达到人民币 2459 亿元，同比增长 19.4%；经调整净利润达到人民币 130 亿元，同比增长 12.8%。2020 年第四季度。小米 2020 年第四季度营收 704.6 亿元，市场预期 752.26 亿元，去年同期 564.7 亿元。2020 年全年净利润 32 亿元，市场预期 133.43 亿元，去年同期 100.44 亿元，同比增长 36.7%。

IT之家了解到，小米 2020 年全球智能手机全年出货量为 146.4 百万台，同比增长 17.5%。2020 年第四季度智能手机收入达到人民币 426 亿元，同比增长 38.4%。本季度全球智能手机出货量为 42.3 百万台，同比增长 29.7%。

小米 2020 年全球智能手机全年出货量为 1.464 亿台，同比增长 17.5%。2020 年智能手机收入达到人民币 1522 亿元，同比增长 24.6%。

小米还表示其智能手机业务进一步站稳高端市场。2020 年在中国大陆定价在人民币 3000 元或以上及境外定价在 300 欧元或以上的高端智能手机全球销量约 1000 万台。

根据 Canalys 的统计，2020 年小米智能手机出货量逆势增长超过 24 百万台，成为全球智能手机出货量同比净增最多的智能手机厂商。

此外，截至 2020 年 12 月，小米全球 MIUI 月活跃用户数达到 396.3 百万，同比增长 28.0%。同时全球化的 AIoT 平台持续扩张，截至 2020 年 12 月 31 日，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数达到 324.8 百万台，同比增长 38.0%。人工智能助理（小爱同学）的月活跃用户数于 2020 年 12 月达到 86.7 百万，同比增长 43.5%。

2020 年，小米集团 IoT 与生活消费产品部分的收入达到人民币 674 亿元，同比增长 8.6%；2020 年第四季度，IoT 与生活消费产品部分的收入达到人民币 211 亿元，同比增长 8.0%。

此外，2020 年小米互联网服务收入 238 亿元，同比增长 19.7%；2020 年第四季度，小米互联网服务收入 62 亿元，同比增长 8.4%。

财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日止，小米共投资超过 310 家公司，总账面价值人民币 480 亿元，同比增长 60.1%。