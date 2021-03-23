《时代》 杂志正招聘一位熟悉区块链和加密货币的 CFO

3 月 23 消息，据国外媒体报道，《时代》(Time)杂志最新招聘信息显示，这家拥有 98 年历史的出版物正在寻找一位熟悉区块链和加密货币领域的首席财务官。

根据领英上列出的招聘细节，《时代周刊》正在寻找一名拥有 7 年以上行政领导职位经验，并且 “熟悉比特币和加密货币”的首席财务官。办公地点在杂志社的纽约办公室。

首席财务官的职责包括研究经济趋势，遵守当地和全球的财务要求。据称，获聘申请者将取代即将离任的首席财务官 Christopher Gaydos，Christopher Gaydos 自 2018 年以来一直在《时代周刊》工作。招聘启事称，传媒业正在经历快速演变，《时代周刊》正在寻找一位能够帮助指导公司转型的首席财务官。

《时代周刊》最近似乎提高了对区块链的可接受度。《时代周刊》周一宣布，它将拍卖三件 NFT 数字艺术品，其灵感来自于一些最具标志性的封面。《时代周刊》的创意总监 D. W. Pine 设计了其中一个封面，他将 NFT 描述为一个 “疯狂”但 “利润丰厚”的世界。

《时代周刊》并不是唯一一家利用加密领域的受欢迎度来吸引新人才的杂志。总部位于阿姆斯特丹的教育技术公司 Growth Tribe 发布了数字设计师和用户界面讲师的招聘信息，并在 Rarible 上上架了其招聘广告的 NFT。虽然听起来有点很无厘头，没有什么意义，但是其首席战略官称，这样做的主要目的是吸引数字领域人才的注意力。