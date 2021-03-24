微软收购 “美国版 YY”Discord，纳德拉希望在扮演更重要的角色

据报道，微软最新的收购目标让一些分析师和投资者感到困惑，他们想知道，视频游戏聊天社区 Discord 究竟有什么吸引力？

对于微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）而言，心中早有答案。纳德拉上个月在接受采访时曾表示：“创作，创作，创作（Creation），除了消费和社区，未来 10 年将是关于‘创造’的。如果说过去 10 年是关于‘消费’的，我们更多地购物，更多地浏览，更多地观看（视频），那么每一种消费背后都有创造。”

对于纳德拉来说，云计算和互联网使用的下一个十年增长，将不是由观看和购买的人来定义，而是由那些在不同的、蓬勃发展的群体中，生成和交换自己的内容的人来定义。尽管他没有特别提到收购战略，但他过去的收购和目前的愿望清单表明，纳德拉急于控制一些 “生产”（production）方式。

基于德拉对下一阶段云创新的这一认识，微软与 Discord 的谈判及其近期的其他潜在目标，似乎合情合理。回顾一下他 2014 年接手微软后进行的一系列重大交易，从 Minecraft，到 LinkedIn，再到 GitHub，都是一脉相承的。在采访中，纳德拉列举了 GitHub 和 LinkedIn 这些内容创作社区，希望他们在未来的云服务中扮演更重要的角色。

Discord 创建于 2015 年，是一款专为社区设计的免费网络实时通话软件与数字发行平台，被国内用户成为 “美国版 YY”。Discord 吸引了大量名人游戏玩家和社交媒体影响力人士，目前拥有逾 1 亿月活跃用户。

去年，Discord 的估值飙升至 70 亿美元。据熟悉谈判情况的人士表示，微软计划以约 100 亿美元的价格收购 Discord。对此，微软和 Discord 均拒绝发表评论。

对微软来说，拥有更多创意社区，是向社交媒体平台及其用户出售更多云软件和工具的机会。此外，Discord 还可能提振微软的 Xbox 业务。

随着越来越多的年轻人伴随着苹果和谷歌等公司的操作系统、电子邮件、聊天应用和生产力软件长大，拥有一个这个年龄段很受欢迎的社区，可能会让他们了解微软，就像他们的长辈过去因为 Windows 和 Office 而熟悉微软一样。

收购 Discord，还能让微软超越几十年来一直在运营的程序员和上班族社区。就像收购《我的世界》一样，Discord 可以充分利用微软在视频游戏和 PC 游戏领域的多年积累。

创新咨询公司 Gathe 的董事总经理克里斯托夫 · 贾米特（Christophe Jammet）称：“微软收购不 Discord 是一个真正的战略举措，它表明微软理解社区在疫情背景下的力量。但作为游戏玩家的社区平台，Discord 无处不在。”

分析人士称，纳德拉专注于将新的创作者社区带入微软，面临着双重监管风险，包括反垄断和内容审查。随着美国和欧盟监管机构更加密切关注大型科技公司的权力和影响力，这样一笔大型交易似乎不太能被顺利批准。

积极的一面的是，微软在应付审查这方面还是有经验的。如果微软成功收购了 Discord，纳德拉的社区战略将得到极大的推动。