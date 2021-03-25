雷军：小米 2020 年硬件综合税后净利率依然小于 1％

IT之家 3 月 25 日消息 昨日晚间，‍小米 2020 年报发布后，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军发布了致投资人的公开信。

雷军表示，2020 年，小米实现营收 2459 亿元，同比增长 19.4%；经调整净利润达到人民币 130 亿元，同比增长 12.8%。

IT之家了解到，雷军再次谈及了“硬件综合税后净利率永远不超过 5％”一事。“从 2018 年开始，我们对所有用户的承诺：小米会永远坚持做感动人心、价格厚道的好产品，硬件综合税后净利率永远不超过 5％。”

雷军称，和过去两年一样，小米完美兑现了承诺，2020 年小米硬件综合税后净利率依然小于 1％。

以下为小米创办人、董事长兼 CEO 雷军致投资人公开信全文：

尊敬的小米投资者和所有关心小米的朋友们：

经历 2020 这非常特殊的一年，能为您再次奉上一份自豪的答卷，我深感荣幸。

我们刚刚发布了 2020 年的全年财报，相比这一年里创造的一系列新高数字，我更想向您说明，我们为未来新的十年做了哪些准备，而这些准备，又将带来怎样的成长前景。

我们成功的关键 来自对用户价值的坚定信仰

尽管深受疫情和全球经济波动影响，2020 年，小米实现营收 2459 亿元，同比增长 19.4%；经调整净利润达到人民币 130 亿元，同比增长 12.8%。同时，我们在各业务领域中创造了一系列历史新高的数字，赢得了全球智能手机主要品牌中最出色的净增长表现，智能电视继续稳居中国第一。

这些成长归根结底来自于用户的认可与支持。2020 年是小米发展的第十年，我们对过去十年的创业经历进行了系统性地总结复盘，其中最核心的结论是，我们全部的成功都来自于对用户的尊重、对用户价值的信仰，和对用户利益的坚持。

对这一结论最好的佐证，就是从 2018 年开始，我们对所有用户的承诺：小米会永远坚持做感动人心、价格厚道的好产品，硬件综合税后净利率永远不超过 5％。

今天，我依然非常骄傲的向您汇报，和过去两年一样，我们完美兑现了我们的承诺，2020 年我们硬件综合税后净利率依然小于 1％。真诚地和用户交朋友，这样的信念我们愈加坚定。

在不断提升我们产品和服务竞争力的同时，从去年开始，我们已做了一系列长远而细致的规划，以更好的建设我们的用户社区，更加紧密的和我们的用户进行沟通。借此不仅形成小米商业模式中用户与流量的闭环，还将指导我们的产品和服务演进。这将成为我们最重要的工作，并给未来十年小米的发展提供最基础而重要的保障。

小米已打下 新十年坚实的基础

如何迎接更加辉煌灿烂的新十年，我们已胸怀巨大的信心和明确的方略。这份底气来自于我们已经打下的坚实基础。

自 2016 年开始，历经 5 年夯实基础的“补课”，我们的产品能力已实现了巨大的提升，并在高端市场打开局面站稳了脚跟。与此同时，在过去的两年中，我们开启了对品牌体系的全面梳理与建设，连续两年入选 BrandZ 全球品牌百强榜，我们在智能手机领域的双品牌战略已获得了显著的成功。

自 2014 年开始，历经 7 年的开拓探索，我们进入了全球 100 多个国家和地区的市场，在智能手机行业已经进入全球前三，并在一系列重要市场建立了优势地位和坚实的本地化增长基础。2020 年，境外市场的营收贡献占比已达一半，小米已成为了一家真正的全球化公司。

自 2016 年开始，历经 5 年反复试错，我们在线上下融合的“新零售”领域逐步建立起了被规模市场验证的全新模式，为线下渠道的全面突破做好了准备。2021 年，我们将在中国全境内实现“小米之家”的县域全覆盖。同时，我们在欧洲的运营商市场也取得了突破，为我们进一步赢得份额打开了新通路。

自 2018 年 IPO 后开始，历经 3 年多的建设与调整，我们已建立了稳健有力的公司治理机制，组建起了能力出众、充满活力的管理队伍。其间，我们从外部引进了一批年富力强、经验丰富的高管，同时我们内部也提拔了几位年轻的集团高管，和几十位年轻的总经理。这样一支朝气蓬勃的团队，将为小米未来十年发展提供坚强有力、富于远见的引领。

自 2017 年开始，经过 4 年多规划与验证，去年 8 月，我们确立了未来新十年的核心战略 —— 手机 X AIoT。在这一战略思想指导下，我们再次明确了智能手机业务的核心地位，AIoT 业务将围绕手机核心业务构建智能生活，做小米价值的放大器。在智能互联进一步融合的当下，“手机 X AIoT”的核心战略，会更强调乘法效应，渗透更多场景、赢得更多的用户，成为小米商业模式的护城河，真正让全球每个人都能享受科技带来的美好生活，让小米真正成为未来生活方式的引领者。

与此同时，我们确立了永不更改的“三大铁律”：技术为本、性价比为纲、做最酷的产品。

3 年来，我们在影像、有线 / 无线快速充电技术、AI、IoT 平台等关键技术领域赢得了一系列长足发展，建立了在全球业界的领先优势。这背后，是我们技术研发领域坚定而持续的巨大投入。2020 年，我们的研发投入近百亿，今年我们预计将再增长 30% 以上，预计超过 130 亿元 。我们将进一步扩大的我们的研发团队规模，今年我们将招募超过 5000 名工程师。

尽管经历过不少超出我们预想的阶段性困难，过去数年的持续探索与建设，让小米获得了前所未有的良好局面和坚实基础，公司的综合治理能力已经获得了脱胎换骨的提升。一个迄今最好的小米正以高昂的士气，大步迈向未来的征程。

以持续进化的确定性 面对世界的不确定

过去的这一年来，我们亲眼见证了巨大的不确定性给全世界带来的影响。而在未来的数年中，这样的不确定性预计将一直陪伴着我们，成为这个世界的新常态。

不确定给我们带来了很多的挑战，但其中同样蕴含着机遇。比如非接触经济的发展，和它带来的对设备和通信服务的巨大推动力。无论是中国境内还是境外市场在疫情期间的需求回暖反转走势和小米的出色表现，还有上下游合作伙伴及用户、米粉们的支持，都一再坚定了我们对未来增长的信心。

2021 年，我们将继续坚决执行“手机 X AIoT”的核心战略，聚焦智能手机主战场谋求更大突破的同时，在“全屋智能”领域我们也将进行系统性的推进，为用户提供更完整、更便捷、更细致入微的美好生活体验。同时，我们还有一系列极富雄心，且极具耐心的计划，推动小米持续进化。未来的日子里，您将逐渐见证这些计划所带来的巨大变革。

“树欲静而风不止，风不止则树愈劲。”越是在充满不确定性的时代，越是经历诸多不可预料的挑战，越是要勇于坚持梦想，与时代同频，与用户同行，不断调整、不断适应、不断刷新、不断前进，这将是时代对于一家杰出公司所要求的素养。

我们可能一时无法改变世界的不确定，但我们能够选择不断改变自身，进而互相影响、改变彼此的处境和命运，这是我们一定可以掌握的确定性。而众多不断奋进，不断自我刷新的人，终将会改变我们所处的世界，并赋予它无穷无尽、生生不息的希望。小米必将在其中贡献自己的力量。

感谢您信任小米，投资小米，投资于全球数十亿人的生活福祉。我期待，未来生生不息的世界中，我们能有幸与您一直同行。

雷军

2021/3/24