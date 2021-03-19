Facebook 正研发一款适合 13 岁以下用户使用的 Instagram

北京时间 3 月 19 日早间消息，据报道，Facebook 正在打造一款适合 13 岁以下用户使用的 Instagram。这一新应用周四在内部开始测试，尚未推出。

据报道，Instagram 的产品副总裁维沙尔 · 沙阿（Vishal Shah）在员工留板上写道：“我很高兴地宣布，今后，我们将把青少年工作确定为 Instagram 的优先事项，并将其列入我们的 H1 优先清单。”

“我们将建立一个新的青年支柱产品，并专注于两件事：第一，加速完整性和私密性工作，以确保青少年的最安全的产品体验；第二，构建一个允许 13 岁以下人群使用 Instagram 的安全版本。” 沙阿写道。

近 10 年前，Facebook 以 10 亿美元的价格收购了 Instagram。在 Facebook 主要的社交网络资产未能引起一些年轻用户的共鸣之际，Instagram 成为其最受欢迎的产品之一。

“越来越多的孩子询问父母是否可以加入该应用程序，让他们与朋友保持联系，” Facebook 发言人乔 · 奥斯本（Joe Osborne）在一份声明中表示。“现在对于家长来说没有太多选择，所以我们正在努力开发其他产品——就像我们做的 Messenger Kids 那样——适合孩子、并由家长管理的产品。我们正在探索将一种由家长控制的体验带到 Instagram 上，以帮助孩子与朋友保持联系，发现新的爱好和兴趣，等等。”

据 BuzzFeed 报道，Instagram 负责人亚当 · 莫塞里 (Adam Mosseri)将监督这项工作，而 Facebook 副总裁帕夫尼 · 迪万吉 (Pavni Diwanji)将指导工作。在加入 Facebook 之前，迪万吉在谷歌工作，负责管理针对儿童的产品，包括 YouTube Kids。

目前，13 岁以下人群不允许使用这款照片分享平台应用。Facebook 也在 2017 年推出了专门为 13 岁以下儿童设计的 Messenger Kids。

Messenger Kids 是 Facebook 面向青少年的通讯应用程序版本。这款应用包含许多家长控制功能，但之前有一个缺陷，让一些孩子可以与未经父母批准的人聊天。该事件引发了监管机构的担忧，他们认为该公司没有充分保护儿童。

多年来，批评 Instagram 等应用程序损害人们心理健康的声音不绝于耳。Instagram 和母公司 Facebook 一直受到用户、倡导团体和立法者的批评，称它们隐藏有害内容，助长焦虑和抑郁，尤其是在年轻用户中。

2017 年，英国皇家公共卫生学会 (Royal Society for Public Health)发表的一份报告发现，Instagram 是最影响年轻人心理健康的社交媒体平台。一些研究还表明，社交媒体平台会增加用户遭受欺凌的机会，减少他们的睡眠和锻炼，从而间接地对用户造成伤害。