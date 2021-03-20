Facebook/Messenger/WhatsApp/Instagram 四大社交服务今晨瘫痪一小时

北京时间 3 月 20 日消息，据报道，依靠旗下四大社交产品，美国 Facebook 公司成为全世界毋庸置疑的 “社交巨无霸”。然而在当地时间 3 月 19 日（北京时间周六凌晨），Facebook 旗下服务发生了中断故障。

据报道，这次服务殃及了 Facebook 旗下的四大社交产品，包括 Facebook 平台、移动聊天服务 Messenger 和 WhatsApp，以及图片社交服务 Instagram。

Facebook 公司一名发言人在声明中表示，周五早些时候，一些技术问题导致用户在访问 Facebook 某些服务时遇到了麻烦，“我们为所有用户解决了这个问题，对由此引发的不便表示道歉。”

至于是怎样的技术问题导致了这次服务故障，Facebook 并未详述。

据悉，此次中断故障开始于美国东部时间周五下午一点半（北京时间周六凌晨两点半），大约持续了一个小时，之后问题获得解决。

专门监控互联网服务的机构 “Down Detector”也发现 Facebook 的社交网络服务出现了中断问题。其中单单是 Instagram 服务，全世界就出现了十万个用户中断服务的报告。

Facebook 旗下的四大社交服务，每一个的活跃用户都超过了十亿人。数据显示，该公司的全球总用户多达 33 亿人（一个用户会使用多个 Facebook 产品），约为地球一半人口。

美国联邦贸易委员会去年对 Facebook 提出了反垄断诉讼，准备分拆该公司过去收购的 Instagram 和 WhatsApp 服务，诉讼正在进行中。