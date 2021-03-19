扎克伯格变乐观：苹果 iOS 14 隐私政策调整或有利于 Facebook

北京时间 3 月 19 日早间消息，据报道，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，他相信该公司能够应对苹果即将通过 iOS 14 进行的隐私政策更新——此举将更加便于 iPhone 和 iPad 用户阻止企业跟踪其活动，以发布精准广告。

扎克伯格周四下午在语音社交平台 Clubhouse 的一个房间里说：“我们会处于有利位置。”

苹果即将进行的隐私调整将把跟设备 ID 跟踪活动有关的信息通知用户，并向其征求许可。这项跟踪基于每台 iPhone 和 iPad 上名为 IDFA 的唯一设备标识符。出售手机广告的公司使用此 ID 来帮助其发送精准广告，并评估广告效果。

苹果表示，这一调整将在今年春初进行 。

扎克伯格解释说，如果有更多企业决定直接通过 Facebook 和 Instagram 出售商品，那么这一改变将使 Facebook 受益。

“如果苹果的变化使企业更难以使用数据来寻找愿意在我们平台外部使用其的产品的客户，从而鼓励更多企业在我们的平台上进行更多的交易，那么我们甚至可能处于更有利的地位。”扎克伯格说。

关于苹果即将实施的隐私调整对 Facebook 广告业务的潜在影响，扎克伯格的这番评论是 Facebook 迄今为止最乐观的表态。

2020 年 7 月，Facebook CFO 大卫 · 韦纳（David Wehner）表示，苹果对 iOS 14 的调整可能会损害这家社交媒体公司向用户发送精准广告的能力。而在 2020 年 8 月，该公司还表示，这些调整可能导致其 Audience Network 广告业务萎缩 50% 以上（该业务为其贡献了不到 10% 的净营收）。该公司在 1 月发布的第四季度财报中告诉投资者，苹果的调整可能会在第一季度末开始影响 Facebook 的业务。

Facebook 已通过推出更多电商产品为即将到来的调整做好准备。

最值得注意的是，这家社交媒体公司在 2020 年推出了 Facebook Shops 和 Instagram Shops。这些功能使品牌商可以直接在 Facebook 最受欢迎的应用程序上展示产品目录，并直接在 Facebook 和 Instagram 上出售商品。

扎克伯格周四表示，Facebook 的这些服务已经拥有 100 万家活跃商店，并吸引了 2.5 亿活跃用户。

扎克伯格说：“发展早期，我们还会讨论人们如何在 Facebook、Instagram 以及我们的产品上使用这项功能，与之相比，我现在认为这很可能对人们产生越来越重要的作用。”