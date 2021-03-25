报告：支持毫米波 / SA 技术的 5G 终端数量正快速增加

北京时间 3 月 25 日消息 尽管到目前为止，5G 行业的焦点都集中在智能手机上，但来自 Global Certification Forum (GCF)的最新研究表明，所有 5G 终端设备类型中大约有四分之一是平板电脑、物联网设备和智能手机以外的其他设备。

GCF 这份新报告中其他的内容包括：支持毫米波传输的 5G 终端设备的数量正在增加，支持 SA 网络技术的 5G 终端设备数量也在不断增长。

GCF 在 2020 年对来自 75 家制造商的总计 715 款终端设备进行了认证。GCF 成立于 1999 年，致力于确保移动手机和其他包含移动网络连接功能的终端设备的互操作性。

因此，该公司的调查的并非是 5G 终端设备的整体出货量，而是通过其认证流程的不同类型的终端设备。该公司 2020 年的调查结果具有启发性：

▲ 图：5G 终端设备认证类型。来源：GCF。

该公司表示，2019 年其进行 5G 认证的终端设备中有 94% 是智能手机或移动网关和热点设备。在 2020 年，GCF 认证的 149 款 5G 终端设备中有 106 款为智能手机（比例为 71%），仅有 8 款设备是移动网关设备（5.4%）。GCF 表示，终端设备的范围已大大增加，其中包括 20 款模块（13%），12 款平板电脑、笔记本电脑或其他个人通信 / 消费者电子设备（8.1%）和 3 个平台（2%）。

考虑到 5G 网络运营商希望通过将一系列不同类型的终端设备连接到他们的网络，从而将业务扩展到智能手机以外的领域，这些发现是非常重要的。

尽管美国运营商长期以来一直支持毫米波频谱的 5G 传输，但全球大多数其他运营商都将精力集中在其他频段上。但是，随着韩国、俄罗斯和中国等国家和地区的运营商开始支持毫米波频段的 5G 连接，这种情况正在慢慢发生改变。GCF 的调查数据突显了支持毫米波频段的 5G 终端设备数量的增长：

▲ 图：5G 终端设备的频段支持情况。来源：GCF。

该公司表示，2020 年其认证的不同 5G 终端设备类型中，有 21% 支持毫米波频段。

根据 GCF 的数据，最受欢迎的 5G 频段是 2600MHz，所有 5G 终端设备中有 91% 支持该频段。其次是 1900MHz 频段，89% 的终端设备支持该频段。

GCF 还针对 5G SA 技术的支持进行了研究。该公司表示，其认证的 5G 终端设备中有 34%（50 款）支持 5G SA 技术。

GCF 在其报告中写道：“我们预计在 2021 年，将有 40% 的认证设备支持 5G，其中这些 5G 设备中将有超过 75% 支持 5G SA 功能”。

▲ 图：5G 终端设备与 LTE 终端设备发展速度对比。来源：GCF。

此外，GCF 表示，与 4G LTE 当初推向市场时相比，支持 5G 的终端设备数量正在以更快的速度增长。