戴森发布 V12 Detect Slim 吸尘器：搭载激光探测技术、压电传感器

IT之家3月25日消息 戴森今日在中国全球首发了 V12 Detect Slim 无绳吸尘器。这款产品配备激光刷头，可以清晰看到地面的灰尘。此外还内置压电式声学传感器，用于监测颗粒物。该型号吸尘器目前已经在国内发售，价格为 4490 元。

戴森 V12 Detect Slim 吸尘器首发激光纤巧软绒吸头，能够以 1.5° 的角度照射地面，绿色的激光便于清晰地看到灰尘。除此之外，还配备全新的防缠绕螺旋形吸头，特别适用于清洁长发以及宠物毛发，还支持在软垫、地毯表面进行清洁。

戴森此款吸尘器搭载 Hyperdymium 马达，功率 150W，每分钟转速高达 12.5 万转，具备 11 个气旋组可产生 100,000g 的离心力，分离气流中的灰尘，吸力持久不减弱。除此之外，产品配备高能量密度电池，续航时间可达 60 分钟。

吸尘器内部具备压电式声学传感器，用于检测和分析灰尘颗粒物，使用戴森算法进行统计和分类。

在吸尘器背部，可以看到颗粒物大小的覆盖范围，实现可视化深度清洁。

此外，这款吸尘器支持自动调整功率，低浓度灰尘环境降低转速，节约电能。

IT之家了解到，这款产品整机重量 2.2 千克，主机仅重 1.5 千克。产品附赠多个吸头和配件，充满电时间 4 小时，目前售价 4490 元。