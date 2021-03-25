TCL 电子 2020 年营收 509.5 亿港元，将加速落实 “AI x IoT”战略

IT之家 3 月 25 日消息 TCL 电子 (01070.HK) 发布截至 2020 年 12 月 31 日止年度业绩公告，集团来自持续经营业务收入由 2019 年的 363.4 亿港元同比增长 40.2% 至 2020 年的 509.5 亿港元。整体毛利由 2019 年的 74.4 亿港元，同比增长 29.8% 至 2020 年的 96.6 亿港元。持续经营业务的本年利润由 2019 年的 18.7 亿港元，同比增加 1.2% 至 2020 年的 18.9 亿港元。2020 年持续经营业务的归母净利润为 18.5 亿港元，同比增加 1.2%。董事会建议截至 2020 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股 11.50 港仙，全年每股股息 21.20 港仙，全年扣非后派息率达 45.0%。

公告表示，2020 年是极不平凡的一年，新冠疫情于全球肆虐蔓延，外部环境不确定性增加，对人们生活和消费习惯产生长期性影响。上游面板竞争新格局逐渐形成，人工智能 (“AI”)、物联网 (“IoT”) 等前沿科技迅猛发展，推动 TV 行业进入全面智能化时代。作为整个 TCL 显示产业链的品牌驱动力量，2020 年 TCL 电子聚焦品牌业务，围绕“智慧显示”核心，深入推进“AI x IoT”战略，构建包括智慧家庭、移动服务和智慧商显在内的全场景智慧显示生态，深耕家庭大屏互联网服务及更多互联网场景的应用，为用户打造全场景智慧健康生活，致力成为全球领先的智能科技公司。2020 年，尽管全球经济承压严重及外部环境变幻莫测，但集团的全球智能 TV 销售与互联网业务逆势再创佳绩。

展望 2021 年，预计复苏将成为全球经济的主题，行业发展环境向好，机遇与挑战并存。集团将密切留意疫情情况，在确保员工安全的前提下，抓住行业机遇，坚持以智慧显示业务为核心，持续巩固行业领先地位，在不断增强产品力和品牌影响力的同时，加速落实“AI x IoT”全场景智慧健康生活战略。

IT之家获悉，TLC 电子还在财报中表示，前沿科技迅猛发展的数字化时代，集团将围绕“屏联万物，智显未来”，以高质量显示技术为基础，深入推进智能化与全球化发展战略，重视并加大研发投入和产品创新，完善全球供应链和渠道布局，积极推动数字化转型，提升互联网增值服务收入。集团充满信心和决心，继续坚定迈向全球领先，致力为全球用户提供多屏即时互动、全场景智慧感知的极致产品与服务，并为集团的股东带来长期持续性增长和价值回报。