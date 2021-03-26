苹果疯狂收购 AI 公司弥补劣势，交易数量在科技巨头中排第一

北京时间 3 月 26 日凌晨消息，据报道，在过去五年中，全球科技行业最热的关键词当属 “人工智能”（AI），这一领域的创业和收购交易也十分活跃，而科技巨头们更是疯狂吞吃前景不错的新创公司。日前出台的一份报告显示，过去五年中在收购人工智能公司数量上，苹果在行业内排名第一。

来自专业机构 GlobalData 的报告显示，2016 年到 2020 年，苹果一共收购了 25 家人工智能公司，数量超过了埃森哲（全球IT外包巨头）、谷歌、微软和 Facebook。

苹果收购的人工智能公司包括 Silk Labs、Turi、Drive.ai，以及 Voysis。一直以来，苹果对于收购交易活动比较低调，并未公布详细内容，但该公司的收购一般是为了获得优秀的技术或者人才加盟，这些收购势必增强苹果的机器学习（人工智能的一个分支）以及 Siri 语音助手产品实力。

撰写报告的分析师尼森（Nicklas Nilsson）表示，为了追赶谷歌的 “谷歌助手”以及亚马逊的 Alexa，苹果在人工智能领域展开了疯狂收购潮。在语音助手领域，苹果 Siri 是最早诞生的，但是在智能程度方面落后于两大对手，这种劣势也影响到了苹果在智能音箱市场的表现。

有关苹果的收购项目，尼森分析说，收购 Unductiv 主要是为了改进 Siri 的数据，Voysis 可以提升 Siri 的自然语言处理技术，另外 PullString 公司的技术可以帮助 Siri 和第三方 iOS 应用软件整合。

尼森表示，在穿戴设备领域，苹果目前是主导厂商，并且希望保持优势地位。苹果去年收购了 Xnor.ai 公司，可以提升物联网数据处理能力，这样可以避免用户数据提交了云中，保护隐私安全。

另外，苹果素来以保密文化著称，一些收购交易对外保密，因此上述的报告中也可能遗漏了苹果的一些人工智能收购交易。

今年二月份，苹果首席执行官库克表示，在过去六年时间里，苹果已经收购了大约 100 家新创公司。

库克表示，苹果对于任何规模公司的并购都保持开放态度，但是更加关注小规模、创新型公司，他们的技术可以弥补苹果的产品，收购之后也有利于目标公司的发展。

在人工智能领域，谷歌被视为一家优势企业。依靠多年的研发和数据积累，“谷歌助手”性能遥遥领先对手，拉动了谷歌智能音箱业务。谷歌的自动驾驶业务 Waymo，自动驾驶技术水平在全世界公认名列第一。

虽然技术水平领先，但是谷歌仍然在积极收购人工智能公司，收购数量超过微软和 Facebook。

值得一提的是，美国政府对四大科技巨头展开史无前例的反垄断调查和诉讼，其中的一个质疑，是科技巨头们利用频繁的新创公司并购交易提前消灭未来的竞争对手，Facebook 成为最典型企业。据报道，在这一反垄断质疑下，科技巨头在收购兼并方面表现得更加慎重和收敛。