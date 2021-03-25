苹果发布 iPhone 12/Pro“手忙脚乱”宣传视频：比任何手机玻璃都坚固

IT之家3月25日消息 外媒 9to5 Mac 报道，上周，苹果公司分享了一则宣传 iPhone 12 耐用性广告，展示了有人在家里厨房里做饭，同时给智能手机撒上面粉并摔了好几次。今天，苹果在其 YouTube 频道上发布了一个新的广告，加强了 iPhone 12 中使用的超瓷晶面板的好处。

IT之家获悉，该视频名称为 “Fumble（笨手笨脚地做事）”，有趣的 30 秒广告显示，一个女人不小心把她的 iPhone 12 掉在街道的地面上，而正如你所料，它没有发生任何损坏。

官网介绍，iPhone 12 显示屏上使用的超瓷晶面板硬度大大超越了玻璃面板。除了采用超瓷晶技术之外，在设计上，面板更与机身边缘完全齐平，这有助于面板获得更多保护，从而进一步提升了面板的耐用性。所有这些改进，使抗跌落能力增至四倍，这也是 iPhone 在这项功能上的一大飞跃。

“iPhone 12 与超瓷晶面板。比任何智能手机玻璃都要坚固。放轻松，这是 iPhone。”苹果在视频描述中说。有趣的是，这则新广告似乎是新的 iPhone 12 活动的一部分，因为苹果在本月早些时候播出的广告中使用了相同的短语 “放轻松，这是 iPhone”。

你可以观看下面的视频，其中有 Nitin Sawhney 的歌曲《The Conference》。