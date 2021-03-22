谷歌等平台金融欺诈信息泛滥，英国央行要求阻止

3 月 22 日消息，据英国媒体《星期日泰晤士报》报道，英国央行英格兰银行行长安德鲁 · 贝利 (Andrew Bailey)一直在游说英国政府，要求谷歌等互联网巨头平台阻止涉及金融欺诈信息内容。

该报道称，关于这一问题，贝利一直在游说英国内政大臣普里蒂 · 帕特尔 (Priti Patel)，要求将相关监管措施纳入《在线安全立法》（Online Harms Bill）。预计该法案今年内将被提交到英国议会讨论和通过。

英国央行一位女发言人表示，该行对私下接触或会谈的信息不作评论，因此对贝利就这个问题是否与帕特尔举行过会谈和讨论，不会作出说明。

这位女发言人还称，身为英国央行行长的贝利已经几次明确地要求，《在线安全立法》的监管覆盖范围应该扩大到金融服务领域。

但这位女发言人也承认，这个问题属于英国金融行为管理局（FCA）的监管职责范围，而不是英国央行，因此解决这个问题，应该由英国金融行为管理局制定针对这一领域的监管政策。贝利在执掌英国央行行长帅印之前，曾担任过英国金融行为管理局的主要负责人职务。

按照《在线安全立法》目前的内容，它将迫使互联网巨头解决恋童内容和恐怖主义等问题，但并未包括在新冠病毒肺炎疫情大流行期间汹涌发展的金融欺诈问题。

据《星期日泰晤士报》报道，批评人士指责谷歌从这些欺诈信息内容中获益，因为依靠传播不实的快速致富或其它欺诈信息获取非法收入的公司或个人，正在从谷歌购买广告位，使得这些不实或欺诈信息，能够出现在谷歌搜索结果页面的突出位置。

对此指责，谷歌回应称，一旦接到通知，它就会关闭涉及欺诈网站的搜索内容或通向这些网站的链接。谷歌还表示，该公司一直以来对这些欺诈内容信息审查不力，主要是因为政府监管机构对这类欺诈行为没有明确的监管指引政策。

2020 年 1 月份有媒体报道称，贝利当时曾在一份私人电子邮件中表示，鉴于监管措施的缺失，使用谷歌平台传播这些不实或欺诈信息的那些不法公司或个人，能够无视或绕过旨在阻止这些欺诈性错误信息的规则。当时，贝利仍在英国金融行为管理局担任主要负责人。