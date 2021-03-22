谷歌 Pixel 6 有望支持屏下指纹识别

IT之家3月22日消息 谷歌近日发布了安卓 Android 12 第二个预览版，带来了一些新改善。根据外媒 XDA 消息，名为 kdrag0n 的开发者在谷歌 SystemUI App 的代码中，发现了 “UdfpsControllerGoogle”字样，其中 Udfps 代表着屏下指纹扫描装置。

开发者还发现，安卓 12 的系统内核还出现了多个涉及屏下指纹识别的类，预示着系统将原生支持屏下指纹识别，不仅便于手机厂商的开发者，还能提供更好的兼容性。

外媒表示，Udfps 的路径为 com.google.android，而不是 com.android.systemui。这代表该功能为 Pixel 手机专有，因此可以预计谷歌 Pixel 6 手机即将支持屏下指纹识别技术。

IT之家了解到，目前屏下指纹识别技术主要有超声波、光学两种，从安卓代码中看不出所采用的类型。根据此前报道，此前也有开发者在代码中获悉，谷歌 Pixel 6 手机还有望支持前摄人脸识别技术，并且同时支持屏下指纹识别。如果能同时支持两种解锁方式，那么这款手机将十分便于佩戴口罩的用户进行解锁操作。

目前尚不清楚谷歌 Pixel 6 会采用高通的旗舰处理器，还是和以往的 Pixel 5 一样搭载次旗舰。这款手机有望在今年 10 月推出，预计会成为首先搭载 Android 12 的机型。