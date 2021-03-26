百度港股继续跌超 10%，上市以来市值已蒸发超千亿元

3 月 26 日消息，百度港股今日开盘后继续大跌，截止发稿跌超 10%，股价报 203 港元左右，市值约为 5740 亿港元，相较首日已蒸发约 1386 亿港元，约合人民币 1164 亿元。

自 3 月 23 日在港上市首日收平后，这已是百度连续第三日下跌，累计跌幅已接近 20%。

不过，在百度港股上市后，高盛发表研究报告，首予百度 H 股买入评级，目标价 373 港元。该行称，百度拥有多个增长引擎，疫情对百度核心广告业务最坏时刻已过，并料未来三至五年，其非核心云业务及智能驾驶业务的进展可观，将释放重大价值。

该机构称，支持买入评级的三大理据，包括云业务独特价值；Apollo 开放平台及电动车业务增长前景；以及疫情后广告收入复苏，及与 YY 合并后协同效应为百度流量带来进一步变现。

百度 CEO 李彦宏此前在接受媒体采访时表示，Apollo 的商业化已经开始，且已有一定规模，未来 10 至 20 年将持续大力投入自动驾驶技术，并多次强调百度已成为一家领先的 AI 公司。但至少从目前的港股市场表现来看，投资者可能并未完全相信百度的 “新故事”。

百度在美股市场最近两日同样大跌，周四收盘，百度美股大跌 14.47%，最新市值约 723 亿美元，单日市值蒸发 122 亿美元。在前一日，百度美股也跌超 8%，市值蒸发 79 亿美元。也就是说，百度美股两日合计下跌 21.78%，市值蒸发超过 200 亿美元，约合人民币超 1300 亿元。

美东当地时间 3 月 24 日，美国证券交易委员会（SEC）发布公告称，《外国公司问责法案》已通过最终修正案，并征求公众意见。根据最新法案，外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对会计师事务所检查要求的，其证券将被摘牌，新规将在 30 天后生效。

这项法案此前引发多只中概股下跌，周四美股收盘，除百度外，不少中概股仍在继续下跌，如爱奇艺跌超 13%，腾讯音乐跌超 12%，唯品会跌超 10%。