飞傲 M11Plus HiFi 音乐播放器官宣：搭载双 AK4497 绝版芯片、骁龙 660

IT之家3月26日消息 飞傲 M11 播放器的升级款 M11 Plus 即将发布，产品此前已经在 2021 上海国际耳机展亮相。今日飞傲官方正式宣布了这一产品，公布了详细参数。

这款 HiFi 音乐播放器采用定制安卓 10 系统，为了保证流畅性将处理器升级至高通骁龙 660。产品内置 4GB RAM、64GB 闪存，配备 5.5 英寸 720P 触控全面屏。产品内部电路采用了飞秒晶振、升级的屏蔽设计，配备 6000mAh 大电池

由于日本 AKM 工厂遭遇大火，因此播放器内置的双 AK4497 DAC 芯片也已经绝版，目前只能采用库存剩余的芯片进行制造，因此播放器会限量发售。

飞傲 M11 Plus 采用 THXAAA-78 耳放技术，相比传统运放、耳放芯片能够降低失真。这种放大电路采用复杂的前馈误差修正电路，具备前后 2 级分工叠加到输出负载的架构。而且推动级也采取了 2 级激励的做法。这种技术此前也应用于飞傲 M11 Pro 播放器上，平衡输出功率可达 550mW（32Ω）。

除此之外，飞傲 M11 Plus 还具备独创的可滑可按的双模音量实体按键，提高操控感。播放器接口齐全，支持 2.5m+3.5mm+4.4mm PO 输出，3.5mm LO+ 4.4mmLO 输出。产品预计还支持双向蓝牙，具备 Hi-Res 无线以及有线小金标。

IT之家了解到，这款产品会提供铝合金和不锈钢版本，尺寸为 136.6 X 75.7 X 17.6mm。官方表示在 AKM 芯片售罄之后，未来还可能会推出 ESS DAC 版本。这款产品预计在飞傲 2021 春季新品发布会上发布，上市时间为 2021 年 5 月。