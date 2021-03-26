中国铁路：全国 4 月 10 日实行新的列车运行图

IT之家3月26日消息 据中国铁路发布，4 月 10 日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。新图主动适应客货需求逐渐旺盛的实际，精准供给运输产品，大幅压缩部分城市间旅行时间，增开跨局大宗货物直达列车，扩充陆海新通道班列规模，提升客货运输服务品质，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供可靠运输保障，也为 “碳达峰、碳中和”多作贡献。

IT之家获悉，今年京哈、徐连高铁等新线的开通，进一步完善了高铁网。新图保留徐州东至连云港间 7 对动车组列车，将 8 对经徐盐高铁至连云港方向的跨线直通动车组列车改经徐连高铁运行，部分城市间旅行时间大幅压缩。其中，襄阳东至青岛北往返分别压缩 1 小时 56 分、1 小时 54 分；西安北至连云港往返分别压缩 1 小时 22 分、1 小时 25 分；襄阳东至烟台往返分别压缩 57 分、1 小时；青岛至重庆西往返分别压缩 1 小时 14 分、49 分。

厦深高铁将按时速 250 公里运行，增开深圳至厦门快线列车 7 对，两地间最快 2 小时 30 分可达，压缩 43 分钟。同时在潮汕地区至深圳、广州间安排开行高品质跨线城际列车 3 对。厦深、南广高铁同步推出计次票等灵活便捷、经济实惠的新型票制产品，进一步优化沿线站车设备设施，旅客出行更加便捷舒适。

加强基本运行图执行情况的动态分析，及时增加热门方向运力，组织开行红色旅游列车，按 “一日一图”优化客车开行方案。首次开行延安至成都东动车组列车，增开铜仁至成都东、重庆西、昆明南动车组列车，更好地满足市场需求。

充分利用高铁成网后大量释放普铁运输能力，结合承接 “公转铁”运量和防汛需要，优化调整普铁客货列车开行结构，安排开行跨局大宗货物直达列车 294 列，增开唐呼、浩吉、瓦日等煤运大通道货物列车 200 余列，为 “碳达峰、碳中和”多作贡献。同时，进一步优化中欧班列开行方案，扩充陆海新通道班列规模，提升班列开行质量效益，保障国际供应链稳定畅通。

铁路部门提示，调图后旅客列车、货物列车开行相关服务资讯，旅客、货主朋友可在铁路 12306、95306 网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。