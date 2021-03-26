苹果资助研究发现：Apple Watch 和 iPhone 可远程评估心血管患者的虚弱程度

3 月 26 日消息，据国外媒体报道，一项研究发现，苹果的 Apple Watch 和 iPhone 可远程评估心血管患者的虚弱程度。

据悉，这项研究是由斯坦福大学进行的，并由苹果公司资助。研究人员对参与这项研究的超 100 名志愿者进行了为期 6 个月的跟踪调查，并向他们提供了 iPhone 和运行 VascTrac 研究应用程序的 Apple Watch。

该研究将传统的步行测试与使用 iPhone 和 Apple Watch 传感器在门诊测量以及通过应用程序远程进行的步行测试进行了比较。

研究结果表明，iPhone 和 Apple Watch 可以对心血管疾病患者的虚弱程度和功能能力进行远程监测和评估。

作为一款智能手表，Apple Watch 的健康追踪功能是其主打功能之一。近年来，苹果也为 Apple Watch 增加了新的健康功能，比如，测量血氧水平、心率和心电图等。

有传言称，苹果公司有意在 Apple Watch 中加入血糖监测功能。今年 1 月份，外媒报道称，苹果打算在即将发布的 Apple Watch Series 7 中引入血糖监测功能。据悉，Apple Watch Series 7 预计将于今年晚些时候上市。

除此之外，苹果公司也考虑通过 Apple Watch 来持续监测佩戴者的血压。上个月，两项独立研究表明，Apple Watch 可以在新冠病毒感染者出现症状七天前就检测出来，并且成功率相当高。