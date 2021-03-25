英特尔发布智慧社区解决方案参考架构

IT之家3月25日消息 根据英特尔官方的消息，今日，英特尔在线上举办了英特尔智慧社区解决方案高峰论坛，正式发布了英特尔智慧社区解决方案参考架构。

官方表示，英特尔智慧社区解决方案参考架构，借助英特尔丰富的全栈技术与生态推动力，携手本土生态伙伴实现的又一次重大创新。通过为终端客户提供行业整体解决方案，并助力加速智慧社区的建设。

英特尔称，智慧社区是社区管理的一种新理念，是新形势下社会管理的一种新模式，是充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个舒适、便利、安全的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化的社会管理与服务的一种新型管理形态的社区。

IT之家了解到，英特尔提出了智慧社区的五个战略方向：第一是子系统的融合，解决信息孤岛问题；第二是智能化的运行管理，降本增效，引领行业趋势；第三是业务能力扩展，丰富社区服务种类；第四是智能化的应用，使信息更为精准化，服务更为个性化；第五是开放的包容模式，解决第三方业务系统之间的数据交互、资源共享等问题。

英特尔提出了总体框架，并以此为蓝本打造了智慧社区解决方案参考架构。从功能上来说，英特尔智慧社区解决方案参考架构包括了边缘的数据采集，基于人工智能的边缘数据处理，和搭建在云平台之上的基础平台和功能模块以便更好地支撑智慧社区的综合应用。与此同时，智慧社区参考架构还以智慧社区公共服务管理平台为载体，助力合作伙伴的解决方案融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源，提供面向组织、物业、居民和企业的社区管理与服务类应用，提升社区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平。