英特尔智慧社区解决方案参考架构详解：利用边缘云平台和物联网技术

3月26日消息 昨日，英特尔在线上智慧社区解决方案高峰论坛上，推出英特尔智慧社区解决方案参考架构，支持智慧社区的建设与发展。



英特尔公司物联网事业部副总裁、中国区总经理陈伟说：“2020 年新冠肺炎疫情暴发后，社区成为了城市精细化治理的‘最后一公里’，这让我们清楚地看到，在社区的智能化、精细化管理方面，我们大有可为，也必须有所作为。”

本次英特尔发布的智慧社区新架构，是该公司与生态伙伴共同在 “智能边缘 X 智慧社区”方面的探索，陈伟称这是一次 “重大创新”。

一、社区人、车、事难管理，英特尔推智慧社区总体框架

人的一半时间在家中度过，家是社区的一个节点，和社区紧密联系互动。

英特尔物联网事业部中国区首席技术官张宇认为，智慧社区建设就是通过云计算、人工智能、大数据、物联网等技术，打造平安、便民、智慧的社区管理平台，实现智慧社区的精细化管理、智能化管理。

目前，英特尔锚定的智慧社区场景包括以下八个方面：未来服务、邻里、环境、健康、教育、建筑、交通、创业。

张宇认为，英特尔基于边缘人工智能、边缘云方面的软硬件解决方案具有优势。英特尔提出智慧社区总体框架，并以此为蓝本打造了智慧社区解决方案参考架构。

英特尔智慧社区解决方案参考架构包括边缘数据采集、基于 AI 的边缘数据处理、云平台之上的基础平台和功能模块几大部分，以此支撑智慧社区的综合应用。

当下，社区面临许多问题，包括人口信息采集难度大、流动人口难管理、物业成本提高、信息采集难以及时沟通、车辆管理复杂等等。

张宇称，以智慧社区公共服务管理平台为载体，英特尔致力助力合作伙伴的解决方案融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源，进而提供面向组织、物业、居民和企业的社区管理与服务类应用。

二、云边协同，支持简化应用开发

张宇谈到，英特尔智慧社区解决方案参考架构具有高可用、高灵活扩展、开放的参考架构设计，支持用户根据业务、场景的快速切换来扩充系统能力，并实现快速的部署、资源调度和高效的运维。

具体来说，该架构支持简化应用开发，开发者可以使用多种编程语言来集成和拓展功能；支持简化部署维护的功能，使远程安装升级更为便捷；支持云边协同，实现边缘网关到云的统一管理及负载均衡。

同时，英特尔智慧社区参考架构提供全系统的安全设计，实现了开发与运营部署的分离。

此外，为方便用户进行系统和应用的开发，这一参考架构还提供丰富的功能模块，如：大数据模块、AI 分析模块、媒体处理模块、安全模块、设备管理模块等，以帮助用户快速搭建关键的业务处理和应用。

三、抓手在谁来运营，英特尔今年或推出灯塔项目

在物联网领域，端边云的协同十分重要，英特尔的边缘云如何和云端、其他终端互联互通？

张宇回答，英特尔智慧社区解决方案参考架构没有限定用什么云，会留出 API 接口，和云服务平台进行对接。在与终端传感器的对接方面，英特尔一方面推动大家基于统一标准进行连接，另一方面通过软件方式实现兼容，比如通过插件模式的软件模块，实现对不同终端的支持。

▲英特尔公司物联网事业部中国区首席技术官张宇接受智东西等媒体采访

智慧社区建设也需要生态力量，英特尔如何推动生态建设？

对此，英特尔相关负责人称，经过在其它 AIoT 行业的积累，英特尔在 ODM、OEM 等方面都不面临瓶颈。而做这件事情最终的抓手是谁来把网络建造好后进行运营。目前，英特尔已经在跟一些物业公司合作，在有些地区和地方政府也在合作推动当地有实力的玩家发力。

可能在今年晚些时候，英特尔将联合伙伴推出几个智慧社区灯塔项目，让更多的生态伙伴了解这个新事物。

该负责人还强调，英特尔最终是芯片厂。公司会去做解决方案，和伙伴合作做灯塔工程，但完成之后，地产商还是客户的客户。一旦市场成熟后，英特尔的主要客户对象还是回到 OEM、SI 上去，不会直接去支持最终用户。

结语：打通城市精细化治理 “最后一公里”

随着我国智慧城市建设进入深水区，社区成为城市精细化治理的 “最后一公里”。打造平安、便民、智慧的社区管理平台，成为智慧社区治理的发展方向。

我们看到，以英特尔为代表的芯片技术厂商，正在通过平台生态方式推动产业向前走，也在智慧城市圈地战中占据一席之地。当智慧社区运营这一关键抓手被紧握，社区智慧化转型有望加速到来。