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加拿大厂商推出 Daymak Spiritus 三轮电动车，1.8 秒破百

2021/3/27 9:07:01 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月27日消息 来自加拿大的电动汽车厂商 Daymak 近日推出了全新的 Spiritus 系列三轮电动车。该品牌此前专注于电动自行车、电动摩托等产品的制造，这是其向更专业的跨界电动车的首次尝试。官方表示，Spiritus 是目前世界上最快的三轮电动车。

这款车前半部分类似传统四轮轿车，尾部为单个车轮设计，具备类似摩托车的减震弹簧，后轮十分宽大，保证了抓地性。车内乘员舱还具备了 4 个安全气囊、三点式安全带，车门采用剪刀式打开的设计。

动力方面，Daymak Spiritus 提供两个版本可供选择。Spiritus Ultimate 为全轮驱动设计，最高速 209 km/h，最大功率 147 kW (197 hp)。车内搭载 80kWh 电池，续航可达 482 公里，百公里加速可达 1.8 秒，甚至快于特斯拉 Roadster 1.9 秒的加速成绩。

Spiritus Deluxe 车型最高速度 137km/h，电动机最大功率 75 kW (100 hp)；这款车配备 36kWh 电池，续航 300 公里，官方未公布车轮驱动类型，但其百公里加速成绩为 6.9 秒。

IT之家了解到，Spiritus Ultimate 版本还采用碳纤维车身，支持无线充电、自动驾驶、车门自动开启等功能。该型号售价 149,995 美元，约合 98 万元人民币。而 Spiritus Deluxe 入门版本仅售 19995 美元，约合 13 万元人民币。目前这两款车正接受预定，预计将在 2023 年上市。除此之外，该品牌 2020 年还发布了一系列新车型，但目前并没有量产。

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关键词：电动车

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