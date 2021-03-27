苹果申请神奇床垫专利，可监测睡眠充当无声闹钟

3 月 27 日消息，据外媒报道，苹果公司已经申请了一种非常有未来范儿的床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，然后在早上通过轻轻移动人们来唤醒他们。

在专利文件中，苹果声称其在研发一种 “床上触觉设备”，这种设备可以在人睡觉前插入床垫。苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。

如果连接到用户的 iPhone 上，传感器还可以充当无声闹钟，通过轻轻移动人们，在预定时间叫醒他们。床垫传感器可能覆盖着块状物，当需要时，这些块状物可以充气或放气，在睡眠者下面产生感觉，逐渐使他们苏醒。

苹果公司表示，这款设备可以用气体或液体填充块状物，以产生唤醒用户的感觉。专利申请文件中称：“床上触觉设备可以沿着床垫顶部的外表面提供触觉输出，用户可以通过触觉 (例如通过触摸)来感知它。”

2017 年，苹果收购了床上传感器公司 Beddit，后者通过与苹果专利设备类似的传感器来跟踪人们的睡眠质量。当然，苹果等大型科技企业提交的专利申请并非都会转化为成品，有时也被用作营销形式或阻碍竞争对手向某些领域扩张。

此前有消息称，苹果计划生产一款强固型 Apple Watch，专为运动员设计。该公司计划在今年晚些时候或 2022 年发布新版智能手表，目标客户是在极端环境中使用智能手表的人。