苹果发布全新、可自定进度的师资培训产品 Apple Teacher Portfolio

IT之家 3 月 26 日消息 根据苹果官网的消息，苹果宣布推出一款全新、可自定进度的师资培训产品 Apple Teacher Portfolio，让教育者无论在何处授课，都能为每一堂课带来满满创意。苹果还为课业 App、课堂 App 以及广受欢迎的 “人人能创造”系列课程带来全面更新，加入有关 iPad 和 Apple App 新功能的内容。

苹果表示。在过去 40 多年中一直与教育工作者携手合作，致力于为每一位学生打造可以提高学习成果的产品。为帮助学校充分利用苹果产品，苹果将师资培训作为教育产品的核心而开发。新的 Apple Teacher Portfolio 能帮教育工作者建立重塑课程的信心，并且对他们每天的出色工作进行表彰。

IT之家了解到，Apple Teacher Portfolio 是一个全新的表彰徽章，教育工作者可通过 Apple Teacher Learning Center 这个自定进度的师资培训平台获得它。这款免费产品可以帮教育工作者在备课的每个阶段充分利用 Apple 技术，帮学生回想起学过的知识、更深入地探索某个课题，并应用他们对知识的理解。有了从 “人人能创造”项目式学习指南获得灵感的 21 个模板和课程创意，教育工作者可以借助 Keynote 讲演、库乐队和 iMovie 剪辑等 app 为学生打造更引人入胜的日常授课内容，从而为教育工作带来提升。

对于教育工作者而言，Apple Teacher Portfolio 相当于一个课程集，可将他们最具创意、最吸引人的课程收集整理在一处，方便他们与管理层和同行分享。回顾课程的成功和不足之处，可以彻底改变教学方法，而这个课程集便是记录这些里程碑的日志。

苹果 为“人人能创造”系列课程进行全面更新，充分讲述了 iPad 以及 iMovie 剪辑、可立拍和库乐队等 App 的各种最新功能。“绘画”指南现已更新，添加了 Keynote 讲演中的动态图形和动画，“照片”现在涵盖如何使用 Keynote 讲演、相机和照片等 App 创建动画 GIF。“视频”指南会探索如何利用绿屏效果及其他特效创建短片，而“音乐”添加了有关如何使用库乐队的新播客。