贾跃亭发声：FF 91 交付进入倒计时

3 月 27 日消息，今天上午，FaradayFuture 创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭更新了一条新微博：“FF 上市前再获 1 亿美元贷款，该笔新融资将助力 FF 提前启动汉福德工厂生产准备工作，FF 91 交付进入倒计时，同时将加速 FF 中国业务落地。”并附上了预订 FF 91 的链接。

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昨天，Faraday Future 官宣再获近 1 亿美元债权融资。该轮债权融资由 Ares 领投，Birch Lake 等现有贷款方也参与了本轮融资。Birch Lake 仍然是主要票据购买方和担保融资机制的抵押代理人。

这是 FF 宣布与 PSAC 签署合并协议后获得的债权融资，该笔新融资将全面加速 FF 完备的产品战略的执行，并将正式启动位于加州汉福德的制造工厂的生产准备，让 FF 91 的交付提前进入倒计时阶段。FF 91 计划在与 PSAC 合并结束后约 12 个月交付。

此前，FF 宣布了与 PSAC 的合并交易计划。该交易预计将于 2021 年第二季度完成，交易完成后，FF 的股票将开始在纳斯达克交易，股票代码为 "FFIE"。

FF 公司介绍，其汉福德工厂的准备和启动工作将包括招聘新员工、新增建设以及设备安装和调试，以确保 FF 91 按时高质量的生产和交付。此外，该笔资金还将帮助 FF 进一步进行产品测试，升级领先的 I.A.I（Internet, Autonomous Driving and Intelligence）系统，全面重启供应链合作，构建用户生态与组织，以及加速 FF 中国业务落地等。

不过，相比 FF91 的交付，国内微博网友似乎更关心贾跃亭本人的什么时候回国、还钱，在贾跃亭的这条最新微博下面留言询问。