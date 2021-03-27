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利民发布 FC140 冰封统领风冷散热器：回流焊工艺，299 元

2021/3/27 14:21:39 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月27日消息 利民（Thermalright）近日发布了 FC140 冰封统领风冷 CPU 散热器，采用 5 热管双塔架构，具备 12cm、14cm 两颗风扇。这款散热器今日起开始预售，到手价 299 元

这款散热器采用 5 根 8mm 直径 AGHP 热管，特殊的设计能够解决横放时的逆重力问题，能够提供 275W 的散热能力。散热器本体全部镀镍处理，鳍片采用回流焊工艺提高导热率，具有 10300 平方厘米的散热面积。

利民此款散热器采用精工微雕铜底，镜面设计能够很好地保证与 CPU 的接触能力。此外，利民提供的压力扣具支持 LGA 115X、LGA1200、LGA 2011、AM4 等多种接口。

利民 FC140 冰封统领散热器搭载 C12PRO-G、D14X 两颗风扇，采用 2 次点胶进行动平衡处理，风扇采用铁壳同轴钢芯结构，保证耐用性。官方表示，散热器的总风量可达 180CFM。

IT之家了解到，散热器采用偏置设计，不遮挡内存以及显卡，高度仅为 160mm，适配大多数机箱。散热器还配备利民自家的导热硅脂。

FC140 冰封统领散热器零售价 369 元，目前在京东开启预售，到手价 299 元。

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关键词：利民散热器

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