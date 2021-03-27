赚翻了，市场观察人士预计：联发科 3 月份营收有望创下新高，有充足代工产能支持

3 月 27 日消息，据国外媒体报道，在进入 5G 之后，推出了多款 5G 智能手机处理器，还在不断推出新品的联发科，存在感明显增强，他们的业绩也明显好转，营收已连续 25 个月同比增长，最近 8 个月均在 300 亿新台币之上。

市场观察人士预计，由于联发科此前从台积电获得了充足的先进芯片制程工艺产能支持，他们的出货量将会有保证，他们 3 月份的营收，也就有望创下新高。

联发科已从台积电获得充足产能支持的消息，是上月底出现的。当时英文媒体援引产业链人士的透露报道称，联发科从台积电获得了充足的 7nm 和 6nm 产能支持，他们 5G 智能手机处理器的生产已有保障，对他们提高出货量至关重要，尤其是在芯片代工商的产能普遍紧张的情况下。

从联发科官网所公布的信息来看，他们此前月度营收最高的一个月，是在去年的 9 月份，达到了 378.66 亿新台币，折合约 13.24 亿美元。

市场观察人士预计联发科 3 月份的营收有望创下新高，也就意味着将会超过去年 9 月份的 378.66 亿新台币。

在今年前两个月，联发科的营收分别为 353.33 亿新台币和 325.53 亿新台币，3 月份的营收若创下新高，联发科今年一季度的营收，就将达到 1057.52 亿新台币，高于他们在去年四季度财报中预计的 964 亿到 1041 亿。