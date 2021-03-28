收购总价 70 亿美元，Coherent 买主确定，光器件龙头企业 II-VI 笑到最后

Coherent 到底卖给谁，在 II-VI 和 Lumentum 持续了 2 个多月的 “争抢”后，终于落下帷幕。

当地时间 3 月 25 日，II-VI 与 Coherent 宣布双方已经达成最终协议。根据协议，在交易完成时，每股 Coherent 普通股将换取 220.00 美元现金和 0.91 股 II-VI 普通股，收购总价大约 70 亿美元。

据悉，该笔交易需获得 Coherent 和 II-VI 股东的批准，并获得各国监管部门的批准，以及其他惯例的成交条件。该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

同一时间，Coherent 宣布将终止在 2021 年 3 月 9 日与 Lumentum 之间的合并协议，并向 Lumentum 支付约定的 2.176 亿美元终止违约费，以便与 II-VI 签订新的合并协议。

II-VI 首席执行官 Vincent D. Mattera, Jr 博士表示：“很高兴与 Coherent 达成协议，与 Coherent 的结合，将使 II-VI 成为光学解决方案、化合物半导体和激光技术和系统领域的全球领导者，通过互补的技术平台，将有更大的机会加速增长。”