数据显示：2021 年初至今主动权益基金平均亏损 2.96%

3 月 28 日，数据显示，今年以来主动权益基金平均亏损近 3%，不过仍有多只基金逆市创造正收益。指数基金行业间业绩分化明显，钢铁类产品业绩最佳，军工类产品则最受伤。债市先跌后涨，助推纯债基金整体表现优于权益基金，年内录得正回报。投资海外标的的 QDII 基金整体业绩最佳，一些油气资源类 QDII 基金业绩一马当先。

与此同时，国内基金产品规模仍在扩大。截至 3 月 18 日，3 月成立的新基金只有 109 只，发行规模为 2194.85 亿元，相比 1 月的 122 只、4901.40 亿元和 2 月的 120 只、2966.80 亿元有明显减少。从结构上看，3 月以来成立的新基金中，股票型和混合型产品合计占比仅为 68.74%，相比前两个月 90% 以上的占比差距较大；债券型基金占比则猛增至 31.25%，较之 1 月的 7.04% 和 2 月的 4.77% 有显著增长。

小百科：

主动型基金是根据股票基金投资理念的不同进行的分类：一般主动型基金是以寻求取得超越市场的业绩表现为目标的一种基金。

与其对应的是被动型基金。被动型基金一般选取特定的指数成份股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图复制指数的表现，因而通常又被称为指数基金。

基金根据投资对象不同分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金。