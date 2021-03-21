巴西首支比特币 ETF 获批，成为第二个批准发行国

3 月 21 日消息，据国外媒体报道，巴西证券交易委员会 (CVM)本周批准了两只加密货币 ETF，成为美洲继加拿大之后第二个批准比特币交易所交易基金的国家。

QR Capital 的比特币 ETF 已获得巴西证券交易委员会（CVM）批准，将在圣保罗的 B3 证券交易所以 QBTC11 股票代码进行交易。QR Capital 称：“CVM 刚刚批准了拉丁美洲第一个比特币 ETF QBTC11，” QR Capital Group 的经理 QR Asset Management 的 ETF 将在 B3 上市，这将成为第二个在全球范围内交易以拥有 100% 的比特币 ETF。”

QBTC11 可使合格的投资者轻松安全地获得比特币敞口，而不必担心钱包或私钥。

另一种则是巴西基金管理公司 Hashdex 的加密 ETF，由五种加密货币组成，将在圣保罗的 B3 证券交易所以代码 HASH11 进行交易。

巴西两家主要银行 Itaú 和 BTG Pactual 已表示将向其客户提供该 ETF。HASH11 有望于本月开始交易，而 QBTC11 ETF 有望于 2021 年第二季度开始。据悉，Hashdex 的 ETF 将复制由纳斯达克和 Hashdex 共同开发的纳斯达克加密指数（NCI），NCI 由六种加密货币组成，包括 BTC、ETH、XLM、LTC、BCH 和 LINK，并按季度重新平衡。

Hashdex 资产的托管权由 BitGo，Coinbase，Fidelity 和 Gemini 等公司负责，这些公司均在美国进行调解和监管。比特币 ETF 经理 QR Asset Management 称，该产品可能会加快在美国推出类似产品的速度。

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