《穿越火线》《英雄联盟》端手游、《王者荣耀》《PUBG.M》入围 2021 东运会

IT之家 3 月 28 日消息 2021 年东南亚运动会（简称东运会）将于 2021 年 11 月 21 日至 2021 年 12 月 2 日在越南举行，具体体育项目现已公布。

此次东运会共设有电子竞技 8 个大项 10 个分项，包括《英雄联盟》《王者荣耀》等知名游戏，但不包含其他赛事中常见的 Dota 2、星际争霸 II、炉石传说和铁拳等。

电竞项目赛事：

《英雄联盟手游》（男子赛、女子赛），英文名即 League of Legends: Wild Rift- Mobile

《王者荣耀》（团队赛），即该作海外版 Arena of Valor

《PUBG》移动版（团队赛、个人赛）

《Free Fire》（团队赛），东南亚本土厂商 Garena 所推吃鸡游戏

《英雄联盟》（团队赛），即 League of Legends-PC

《FIFA Online 4》《团队赛》

《穿越火线》（团队赛》

《无尽对决》（团队赛），刚刚被字节跳动所收购的上海沐瞳所推出的对标《王者荣耀》的游戏

IT之家了解到，与菲律宾主办的第 30 届东南亚运动会相比，越南主办的第 31 届东南亚运动会的比赛项目更多，预计将吸引更多运动员的参加。此次东运会参赛者将包括来自文莱，柬埔寨，印度尼西亚，老挝，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国，东帝汶和越南等国家的多支队伍。