微软发布 Surface Pro 7 新宣传片，嘲笑苹果是 “BackBook”

IT之家3月29日消息 外媒 onMSFT 报道，微软还没有结束对苹果的嘲讽。在 “The Better Choice”的广告活动中，一位青年直接将 Surface Pro 7 与 MacBook Pro 进行了比较，之后，微软又再次对苹果的热门笔记本电脑进行了嘲讽。这一次，微软印度嘲笑苹果 Macbook Pro 是 “BackBook”。

正如微软迄今为止的大多数 Surface 广告所做的那样，这则广告将 Surface Pro 的多功能性与不那么多功能的 “BackBook”进行了比较。有点像最初的 Surface RT 广告让 Siri 详细介绍自己与 Surface 的弱点一样，这支广告一开始，Surface Pro 直接与 “BackBook”对话。Surface 转向苹果的笔记本电脑，说 “嘿，兄弟，你能做到吗？”。随后，广告中展示了 Surface Pro 的支架使用情况，也展示了可拆卸的 Type Cover 键盘。甚至有人尝试用 MacBook 做同样的动作，将键盘从屏幕上拉开，但不出所料，完全失败。

下面是视频：

IT之家获悉，我们之前已经在多个广告活动中看到微软这么做了。就连英特尔也开始反击 M1 Mac，聘请前 “我是 Mac”演员贾斯汀 - 朗（Justin Long）制作了一系列广告，将 M1 Mac 与英特尔 PC 进行对比，将英特尔 PC 定位为高级设备，重新挑起了 Mac 与 PC 的争斗。