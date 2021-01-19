6588 元起，微软全新 Surface Pro 7+ 商用版正式发售：搭载 Intel 11 代酷睿 CPU ，SSD 可更换

IT之家1月19日消息 近期，微软发布了最新新的 Surface Pro 7+ 平板电脑二合一设备，定位商用和教育版，采用了最新的第 11 代英特尔酷睿处理器和其他改进。现在，专为商业和教育类客户而打造的全新 Surface Pro 7+ 商用版已于 1 月 19 日 0 点在微软官方商城正式开售。Surface Pro 7+ 商用版起售价为 6588 元。

可拆卸的固态硬盘

Surface Pro 7 + 首次提供了可移动存储解决方案，帮助企业组织满足其特定的数据保留标准。它还允许在万一出现 SSD 故障时进行服务和维修。商业客户可以通过授权经销商购买替换的 SSD，该服务从美国地区分销开始。

英特尔第 11 代处理器

Surface Pro 7 + 采用了最新的第 11 代英特尔酷睿处理器，性能是上一代产品的 2.1 倍。同时，Surface Pro 7 + 也是首款提供高达 32GB 内存和 1TB 存储空间的 Surface Pro 设备。

改进的散热设计和电池续航

IT之家获悉，Surface Pro 7 + 采用了全新的散热设计，使用石墨散热、热管和碳纤维复合材料以及更大的通风口。只有酷睿 i7 机型配备了风扇。微软还使用了 Surface Pro X 中的相同技术来减少显示屏的厚度，增加内部空间。利用这个腾出的空间，微软增加了电池的尺寸。Surface Pro 7 + 拥有迄今为止 Surface Pro 中最大的电池，电池容量为 50.4 瓦时，提高了全天的电池续航。Surface Pro 7 + 提供了长达 15 小时电池续航时间 (比 Surface Pro 7 多 4.5 小时)，还支持快速充电，可在大约一个小时内将电池电量恢复到 80%。

支持 LTE 先进技术

Surface Pro 7 + 现在配备了可选的 LTE Advanced 连接功能。采用无风扇的酷睿 i5 配置的 Surface Pro 7 + 可以配置 LTE 选项。而且该设备可以同时使用 eSIM 和物理 nano SIM。另外，Surface Pro 7 + 中的 eSIM 配置文件还可以解锁接入 180 多个国家的移动运营商和服务。

改进设备部署

从设备采购开始，在使用 Windows Autopilot 服务发货之前，Surface Pro 7 + 可以被置于管理之下，并通过所需的应用程序和策略进行个性化设置，实现工厂直接交付给用户。

更环保的包装盒

Surface Pro 7+ 商用版采用了更为轻便、可持续的商用包装。比上一代轻了 23%，由 99% 的天然纤维材料制成，其中 64% 采用了使用后可回收材料。这些改进也反映了微软对可持续发展的长期承诺。

点击访问：微软中国官方商城