去年创收 1 亿美元，微软豪掷 100 亿美元洽购的 Discord 究竟什么来路

北京时间 3 月 29 日上午消息，据报道，每过一两个月，总会有一款社交媒体应用吸引人们的眼球，例如，今年早些时候异军突起的语音社交平台 Clubhouse。现在有一个名叫 Discord 电子游戏聊天平台，又因为吸引微软豪掷 100 亿美元洽购而吸引外界关注。

Discord 是什么？

身兼程序员和创业者双重身份的詹森 · 赛特龙（Jason Citron）和斯坦 · 维什尼夫斯基（Stan Vishnevskiy）于 2015 年在旧金山创办了 Discord，这是一个方便用户在玩电子游戏时聊天的工具。这款免费服务提供语音、视频和文本等多种交互方式，以及便于玩家使用的各种功能，包括广播自己正在运行的游戏。在疫情期间，很多被困在家中的人增加了电子游戏的娱乐时间，而且渴望寻找更加安全的社交方式——Discord 因此成为了重要的社交中心，还聚集了黑人运动、家庭作业互助、读书俱乐部等多种人群。该公司也开始将自己宣传委员一个 “聊天场所”。

它的规模多大？

该网站目前号称拥有超过 1.4 亿月活跃用户，去年创收 1 亿美元。Discord 的估值在去年 12 月翻番至 70 亿美元。该公司迄今为止通过 Greenoaks Capital 等投资者累计融资约 4.8 亿美元。

它的吸引力何在？

该应用的崛起与 Epic Games 的《堡垒之夜》等多人游戏保持同步。玩家们希望在进攻敌人时能够相互沟通。但 Discord 也吸引了游戏之外的其他用户，他们现在也已经扩大了定位范围，希望吸引任何有着相同志趣的用户。任何人都可以在 Discord 上创建自己的社区，目前的社区拥有 1 至数十万个不等的会员。许多用户都加入了一个 Discord 私密社区，在上面与朋友聚会，还会在公共社区上讨论最喜欢的电影或球队。

微软为什么感兴趣？

对微软来说，这些多样化的社区或许正是 Discord 的最大卖点。这家软件之前跟 Pinterest 进行过收购谈判，他们最近一直在收购各种资产，希望能够接触大量新兴社区的用户。由于微软旗下拥有 Xbox 游戏机，因此最近也在收购许多电子游戏公司，包括去年 9 月斥资 75 亿美元收购的 ZeniMax Media。微软可能希望将 Discord 与 Xbox Game Pass 相整合，后者是一款与 Netflix 相似的电子游戏订阅服务。但知情人士表示，Discord 更有可能选择上市，而非出售。

它如何赚钱？

Discord 之所以能获得广泛追捧，原因之一是它没有广告。该平台没有像 Twitter 等其他社交媒体服务一样发布侵扰式广告，而是利用 Nitro 订阅服务赚钱。只需每月支付 10 美元，即可在用户姓名旁增加定制标签，还可上传更大文件，并获得更高画质。

该公司目前面临哪些问题？

美国白人民族主义者 2017 年在弗吉尼亚州夏洛特维尔组织了一场集会，并最终演变成暴力事件，引发人员伤亡。Discord 当时就被用作集会工具。自此之后，该公司开始大力清理网站内容，加强包容性。在 “散户逼空华尔街”事件中，许多买入 GameStop 股票的投资者除了在 Reddit 上聚会外，也在 Discord 上开设社区。但 Discord 今年早些时候以阻止仇恨言论不力为由封杀了该社区。

它是否仍是游戏玩家平台？

Discord 仍然广受游戏玩家欢迎，但人们还是会利用它开展各类对话，甚至在官方的电子游戏频道上也会如此。Discord 为游戏公司提供了推广游戏和营造社区氛围的重要渠道。该公司会根据流行度验证社区，给予其真实性认证。有些游戏开发者还会直接参与自己的 Discord 频道，与玩家进行互动。例如，热门游戏《Among US》的官方 Discord 社区就拥有 41.3 万用户。《Among Us》社区负责人维多利亚 · 特兰（Victoria Tran）认为这个渠道 “很吵闹，但也很有趣”。她表示，用户在社区里面不仅讨论游戏，还会聊生活，聊爱好。