一台 iPhone 11 Pro 掉入加拿大冰冻湖中 30 天，“钓”上来后竟还能正常使用

IT之家3月29日消息 外媒 9to5 Mac 报道，两周前，有报道称一款 iPhone 在湖底存活了 6 个月。现在，一则新的报道显示，一部 iPhone 11 Pro 在加拿大的一个深冻湖中潜水 30 天后幸存下来。

CTV 新闻报道称，一位名叫安吉 - 卡里尔的女子在萨斯喀彻温省沃斯克苏湖的冰钓点庆祝自己的 50 岁生日时，不慎将 iPhone 11 Pro 手机掉入湖中。

她说，在 iPhone 掉进湖里之前，她告诉女儿自己会小心保管手机。虽然已经过去了 30 天，但安吉还是想找回自己的 iPhone，这样至少可以尝试联系苹果公司更换。

她又来到了沃斯克苏湖，用带磁铁的鱼钩钓了两个小时后，她终于找回了自己的手机。拿回家后，她随即给 iPhone 11 Pro 充电，没想到，它的工作完全正常。

“手机上没有什么不能用的东西。太神奇了。”

安吉告诉 CTV 新闻，手机上最重要的是旅途中拍摄的照片。

IT之家获悉，苹果 iPhone 11 Pro 拥有 IP68 防水防尘认证，所以在水面上下到两米处应该能坚持 30 分钟左右。但在安吉的案例中，iPhone 11 Pro 远远超过了这个承诺。需要注意的是，iPhone 虽然宣传防水，但官网表示由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。

下面是视频。