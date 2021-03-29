纽约州州长科莫推出区块链驱动 “疫苗护照”

3 月 29 日消息，据国外媒体报道，3 月 26 日，纽约州州长 Andrew Cuomo 宣布推出由区块链驱动的 "Excelsior Pass" 疫苗接种护照。

据悉，该护照是建立在 IBM 的区块链驱动的数字健康通证（Digital Health Pass）上的，它可以验证用户的身份、疫苗接种历史和测试结果，并在不泄露无关个人信息的情况下安全共享。

人们可以用数字 QR 码 -- 或 “快速反应”机读标签 -- 证明自己的健康状况。他们需要下载 Excelsior Pass 应用，输入姓名、出生日期、邮政编码并回答一系列个人问题来确认身份。这些数据将来自该州的疫苗登记处，也将跟一些预先批准的测试公司的测试数据相关联。

它将率先在麦迪逊广场花园等大型场馆使用，下周将延伸到全州数十个活动、艺术和娱乐场所中。科莫在 3 月 2 日首次透露了区块链动力的疫苗护照计划，此前一周，该系统在布鲁克林篮网队的 NBA 比赛中测试成功。

科莫州长强调了利用技术重新开放的重要性，这种重新开放的方式既符合公众健康，也符合经济。IBM 公共和联邦市场部总经理 Steve LaFleche 对协助纽约州重新开放计划感到自豪。