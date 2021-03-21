优步前高管入职加密货币公司 Ripple：将领导东南亚业务扩张

3 月 21 日消息，据国外媒体报道，Ripple 公司于 3 月 18 日宣布，其已任命美国硅谷科技公司优步（Uber）的一名前高管来领导瑞波公司在东南亚地区的业务扩张。

尽管美国证券交易委员会（SEC）指控 Ripple 的诉讼仍在进行中，但 Ripple 仍决心推进其在亚洲的业务扩张。这位 Ripple 东南亚业务新任董事总经理 Brooks Entwistle 在加入 Ripple 之前，曾担任优步首席商务官，负责该公司的增长，并处理整个亚太地区的监管问题。他此前曾在高盛任职 20 年，担任同一地区的合伙人和董事长。

RippleNet 是 Ripple 的金融机构和支付处理程序的专有网络。它的使用并不依赖于 XRP 代币，所以并未受到 XRP 诉讼的影响。RippleNet 总经理 Asheesh Birla 表示，Ripple 正在与东南亚各国的银行进行谈判，对 Entwistle 的任命也正是看中其对东南亚地区的了解。

Ripple 表示，2020 年，RippleNet 的交易量同比增长了 10 倍。今年 3 月，RippleNet 的知名用户之一速汇金（MoneyGram）结束了和这家支付网络的合作关系。Brad Garlinghouse 曾暗示 SEC 的诉讼可能是导致此合作关系瓦解的一个原因。