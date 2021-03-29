1699 元起，iQOO Z3 即将开售：适配 14 款高帧率游戏

IT之家 3 月 29 日消息 iQOO 上周推出了 “性能先锋”iQOO Z3，该机将于本周四开启首销，其中 6GB+128GB 版本售价 1699 元、8GB+128GB 版本售价 1799 元、8GB+256GB 版本售价 1999 元。

iQOO Z3 搭载高通骁龙 768G 芯片，辅以 UFS 2.2 闪存和 “内存融合”技术，采用 120Hz 竞速屏和 55W 闪充。iQOO 官方更是放出高达 45 万分的安兔兔跑分，号称 “千元档最强位，树立千元性能机新标准”。

IT之家了解到，iQOO Z3 支持 55W 五星闪充，至快 52 分钟将 4400mAh 大电池充至 100% 电量，手机 Type-C 接口内触脚 Pin 使用比镀金效果更好的稀有 “铑钌”金属镀膜，具有出色耐腐蚀耐磨损性能，通过一万次插拔和摇摆测试，使闪充连接失效率大幅降低。

官方表示，在随机 55W 适配器和数据线的情况下，iQOO Z3 内置电池的电芯循环验证 800 次后，容量不低于 80%。此外，这款手机还有智能双芯配合 6 颗温度传感器构建十一重智能充电防护系统，尽可能保证安全。

游戏方面，该机除 120Hz 竞速屏外，还适配了多达 14 款高帧率帧游戏，配合 180Hz 触控采样率，并拥有视、听、触觉的针对优化，支持鹰眼显示增强 2.0 和游戏护眼 2.0 技术，还带来游戏变声、游戏伴侣和游戏环绕音、4D 游戏振感等。

其他方面，iQOO Z3 后盖采用银面离子镀膜工艺，拥有神秘变幻的 “星云”和浩渺深邃的 “深空”两大配色；机身厚 8.5mm，重 185.5g；配备 6400 万像素三摄，运行全新 OriginOS for iQOO 系统。