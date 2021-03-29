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中国自主研发高速铁路 ATO 系统顺利通过技术评审：时速 350 公里自动驾驶

2021/3/29 16:13:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月29日消息 据铁科院发布，近日，国铁集团科信部在北京组织召开了 “铁科院高速铁路 ATO 系统”技术评审会，中国自主研发的高速铁路 ATO 系统顺利通过评审。

▲京张智能动车组

IT之家获悉，作为国铁集团的重要技术成果，ATO 自动驾驶技术的运用能够提高列车运行效率、降低牵引能耗、减轻司机劳动强度、改善旅客乘车体验，是高速铁路智能化的重要标志，铁科院高速铁路 ATO 系统首次实现了全球范围内时速 350 公里高速列车自动驾驶

铁科院应用成熟稳定的软硬件平台，完成高速铁路 ATO 系统（车载和地面）全套设备的研制，车载设备满足多种车型的安装和接口匹配，地面设备为 ATO 精准控车提供了技术保障。同时，形成了基于 CTCS 的高速铁路 ATO 系统技术体系和技术标准，构建了基于多目标优化策略的高速列车控车模型，实现了列车的正点、高效、舒适、节能运行。

未来，铁科院将继续推动高速铁路 ATO 系统的上线运用和升级迭代工作，运用大数据、人工智能、5G 通信、北斗定位等技术，实现环境状态自感知、设备故障自诊断、控车策略自决策，在实际运用中总结经验，不断提升高速铁路 ATO 系统的智能化水平。

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关键词：高铁自动驾驶

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