上市矿企 Argo 将推出清洁能源动力比特币采矿池

3 月 29 日消息，据国外媒体报道，区块链解决方案公司 DMG Blockchain Solutions 和比特币采矿公司 Argo Blockchain 近日宣布，将推出世界上首个清洁能源比特币采矿池——Terra Pool，该矿池由两家公司的水力发电资源驱动。

Argo Blockchain PLC 是一家英国采矿公司，在加拿大设有三个运营设施，用于开采比特币和 Zcash（ZEC）。该公司最近在得克萨斯州获得了一块 320 英亩的土地，计划将其用于扩大采矿业务，另外还提供 200 兆瓦的电力，也来自可再生能源。

Argo 首席执行官 Peter Wall 表示，使比特币更绿色是主要优先事项，并敦促其他比特币采矿公司也效仿：“应对气候变化是 Argo 的首要任务，与 DMG 合作创建第一个 '绿色' 比特币矿池是朝现在和后代保护地球的重要一步。我们希望比特币采矿业中的其他公司能够跟随我们的脚步。”

DMG Blockchain 首席执行官 Dan Reitzik 表示，这家合资矿池是 “唯一要求矿商使用绿色 / 清洁能源的比特币矿池。”他补充道：“矿工在全球范围内使用各种能源，从核能、水电到煤炭，许多矿工已经在使用可再生能源。”

尚不清楚 Terra Pool 具体何时推出，但目前比特币正因其巨大的碳足迹而受到越来越多的批评。根据数字经济学家的说法，用于生产比特币的碳足迹与伦敦的碳足迹相当。

两家公司表示，希望 Terra Pool 将与志同道合的比特币矿工合作，以加快从传统能源向清洁能源的转变。