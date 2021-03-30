改名表决心：大众汽车美国计划改名大众电车美国

“大众汽车美国 “改名 “大众电车美国”！这不是即将到来的愚人节的玩笑，大众是想以此表明自己未来彻底转向电动车的决心。

今天美国媒体曝光，为了表明全面转型电车的决心，大众汽车美国计划下个月将公司名字从 Volkswagen 改成 Voltswagen，即从 “大众汽车美国”改成 “大众电车美国”。简单更换一个字母，就表明了自己向电动车转型的决心。

解释一下这个梗：Volks 是德语中人民的意思，Wagen 是汽车的意思，所以合起来是大众汽车的意思；而 Volts 是英语中的电压，改名之后就变成了电动车的意思。雪佛兰有一款电动车就命名为 Volt，在美国销量仅次于特斯拉的几款车型。不过去年 Volt 在美国销量只有 2 万辆，排名第一的 Model 3 销量则接近 9 万辆。

大众汽车美国官网周一短暂发布了宣布改名的公司声明，但又很快撤下；因为声明里计划的宣布时间是 4 月 29 日，看起来像是意外提前发布的结果，但也有可能是在有意预热营销。大众汽车美国拒绝对此置评，不过该公司内部人士向美国媒体确认了改名的计划。

大众汽车在这份声明称，改名的意义在于表明自己未来将转向电动出行。“新公司名与新品牌标志着大众汽车将全面转向电动化，追寻电动车出行的目标。”未来大众发布的电动车型都将使用 Voltswagen 的商标，而燃油车将继续使用目前的 VW 标志。新商标的具体使用细节还有待后续宣布。

按照销量排名，大众汽车集团 (包括奥迪与保时捷)是全球第二大汽车公司，仅次于丰田汽车。去年全球总销量超过 930 万辆。其中纯电动车只有 23 万辆，同比增长超过 3 倍；而混合动力车型销量 19 万辆，同比增长 175%。大众汽车集团的主要电动车型包括：大众 ID.3、奥迪 e-tron、保时捷 Taycan，销量都只有几万辆。

大众汽车目前计划在 2025 年电动车销量突破 100 万辆，2029 年之前推出 70 多款电动车型。今年大众汽车发布了新款电动车 ID.4，并计划在明年推出经典 T 系列面包车 (Microbus)的电动版本。大众早在 2017 年就展示了 T 系列面包车的电动版概念车，未来将改名 ID.Buzz 正式上市，续航达到 430 公里；但美国市场正式发售要等到 2023 年。

大众汽车从 1955 年开始进入美国市场，而大众面包车更成为上世纪六七十时年代的象征，代表着那个反战学潮、个性解放与嬉皮士运动的时代。目前大众汽车在美国的主要销售车型包括甲壳虫、帕萨特、途观和途昂等。

2015 年大众汽车在美国被曝出汽车尾气排放造假的丑闻。他们被美国政府指控在奥迪、高尔夫、捷达等多款柴油发动机的软件中造假，绕开尾气排放检测以通过排放标准；而真实的排放标准则超标十倍到四十倍不等。这一尾气排放检测造假事件涉及到大众全球超过 1000 万辆柴油车，其中包括在美国销售的 50 万辆汽车。大众汽车 CEO 文德恩 (Martin Winterkorn)因此下台，他本人也在德国面临着造假指控。大众汽车以 150 亿美元与美国政府达成和解。这是美国历史上最高金额的和解协议。

去年大众汽车在美国轻型车市场销量仅有 57 万辆，仅排在第九位，甚至落后于日本厂商斯巴鲁。排名第一的通用汽车美国销量超过了 250 万辆，排名第二的则是丰田汽车 (销量 211 万辆)。

此前通用汽车、沃尔沃等主流汽车厂商都已经宣布计划全面转向电动车，逐步淘汰燃油车的目标。通用汽车此前宣布在电动车和自动驾驶领域投资 270 亿美元，在 2030 年之前推出 30 款电动车型，并在 2035 年全面电气化。为了表明自己拥抱清洁能源的决心，通用汽车特意更换了自己的 Logo，底色从原先的纯蓝色转向蓝白色。

拜 登政府上台之后，美国已经宣布重返巴黎气候协定，重新加入全球应对气候变化的大潮。此前追随特朗 普政府一道起诉加州政府的通用汽车等厂商也纷纷退出了诉讼。加州政府在去年宣布在 2035 年之后只允许销售电动车。将气候变化视为优先政策的拜 登政府随后也必然将推出更多政策扶持新能源和电动车。