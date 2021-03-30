5015 元起，小米 11i 正式发布：Redmi K40 Pro+ 同款，搭载骁龙 888，三星 E4 120Hz 屏幕

IT之家 3 月 30 日消息 小米公司推出了最新的性能旗舰手机——小米 11i，小米 11i 搭载了最新的骁龙 888 移动平台，采用三星 E4 AMOLED 显示屏，拥有 120Hz 刷新率、杜比全景声（Dolby Atmos）和双扬声器，以及 4520mAh 超大容量电池 -- 所有这些都在优雅和轻巧的设计中。IT之家获悉，这款手机的国行版就是 Redmi K40 Pro+。

小米 11i 有三种颜色：天银色、霜白色和宇宙黑色。

小米 11i 提供两种存储版本：8GB+128GB 和 8GB+256GB，售价分别为 649 欧元（约合人民币 5015 元）和 699 欧元（约合人民币 5401 元）。小米 11i 将很快通过小米官方所有渠道接受预订。

小米 11i 搭载了最新的高通骁龙 888 移动平台。这款旗舰芯片组拥有先进的 5nm 工艺技术，在实现更高的性能的同时，能耗更低，提供超快、可靠的用户体验。该移动平台还率先采用了 ARM Cortex-X1 超大型核心，使峰值性能大幅提升。同时搭载 LPDDR5 存储和 UFS 3.1 闪存，完善了小米 11i 的旗舰性能配置。

小米 11i 支持最新一代 Wi-Fi 6。这款手机的 Wi-Fi 能力得到了进一步的提升，将带宽提升至 160MHz，同时 4096-QAM 编码提供了更高的信息密度，将峰值速度大幅提升至最高 2.89Gbps。即使在复杂的网络环境下，连接多台设备，小米 11i 也能保持高速、低延迟、稳定的 Wi-Fi 连接。

与小米 11 和小米 11 Ultra 相反，小米 11i 采用了直板显示屏，同时其优质的玻璃机身、7.8mm 的厚度和重新设计的侧置指纹扫描为用户提供了更舒适的握持感和手感。小米 11i 采用 6.67 英寸的小孔显示屏，提供了不间断的边到边观看体验。全新的三星 E4 AMOLED 显示屏可以达到 1300nits 的峰值亮度，同时功耗很小。该显示屏可提供一系列令人惊叹的鲜艳色彩，支持 DCI-P3 色域和 HDR10+。得益于细致的校准，该设备的色彩精度达到了 JNCD≈0.36 和ΔE≈0.35，色彩表现力惊人。由此带来的效果是，在著名的显示测试机构 DisplayMate 进行的测试中，该机获得了 A + 的评级，显示效果非常出色。

小米 11i 拥有 120Hz 的刷新率，从日常滑动到玩高帧率游戏和视频，都能带来超流畅和令人满意的观看体验。最高 360Hz 的触摸采样率确保了极高的触控反应速度，在快节奏的游戏中也能实现出色的操控。

得益于机身正面和背面的光线传感器，小米 11i 支持 360° 光线感应技术。传感器的作用是有效提高自动亮度的准确性，可提供 8192 级亮度，实现更平滑、更精确的过渡。小米 11i 还专门内置了环境光传感器，可以根据外部环境的光照度调整色温。

通过杜比 Atmos 和双扬声器，小米 11i 打造了真正沉浸式的音频体验。杜比 Atmos 为耳机和扬声器音频提供了令人难以置信的音频质量，具有无与伦比的细节和深度。这种专业调校的声音将带领用户在享受他们最喜欢的电影、电视节目和手机游戏时，进入一个史诗般的生活之旅。

小米 11i 搭载了 1.08 亿像素高清后置三摄阵列，具备专业级的拍照能力。该阵列由 1.08 亿像素高清主摄像头、119° 超广角摄像头和 50mm 等效焦距长焦摄像头组成。

1.08 亿像素主摄像头由于支持 9 合 1 2.1μm 超级像素，提供了出色的弱光拍摄效果。此外，双原生 ISO 技术使其能够捕捉到图像中黑暗区域的出色细节，即使在明亮的光线条件下拍摄，也能避免明亮区域的过度曝光。与主摄像头相伴的是 119° 超广角摄像头，该摄像头经过完美适配，可以拍摄风景、建筑和人群的图像。最后，500 万像素的长焦摄像头拥有 50mm 等效焦距，是目前市面上标准微距镜头的两倍，可以在同样的距离下实现更高的放大率，更清晰地聚焦细节。

小米 11i 设计了一系列提升拍摄质量的功能。首先，与大多数智能手机的标准双麦克风设计不同，小米 11i 采用了三麦克风设置，实现了音频变焦。在拍摄远处场景时，只需用相机放大被摄体，就能捕捉到清晰的音频。可拍摄 8K 格式的视频，并通过超强夜景视频模式在夜间保持高性能。一系列额外的 AI 和视频编辑功能，让用户可以快速轻松地提升画质，完成视频的拍摄，这一切都无需购买昂贵的编辑软件。

小米 11i 的宽度仅为 7.8mm，手感超级轻盈舒适，在不影响电池寿命的前提下，实现了时尚的设计。在 4520mAh（典型值）大容量电池的支持下，这款智能手机无需充电就能畅快地使用一整天。另外，33W 快速充电技术允许它从低电量到 100%的充电仅需 52 分钟。

小米 11i 通过 X-linear 电机实现了干净、有力和高响应的触觉，以及红外线发射器和支持 NFC 的非接触式支付，完善了其旗舰体验。