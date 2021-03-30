2310 元起，小米 11 青春版国际版发布：薄 6.81mm，5G 版搭载骁龙 780G，4G 版搭载骁龙 732G

IT之家 3 月 30 日消息 小米海外推出了小米 11 Lite 5G 和 4G 型号，名为小米 11 Lite。根据该公司的说法，这些设备提供了高性能，重量轻，时尚设计。小米公司表示，设备的价格将是实惠的，5G 型号的起售价为 369 欧元（约合人民币 2852 元），4G 版本起售价格为 299 欧元（约合人民币 2310 元）。

IT之家获悉，除了这两款手机的网络功能外，它们还有各自独特的颜色可供选择。5G 版本有松露黑、薄荷绿和柑橘黄三种颜色，而 4G 版本则有波霸黑、泡泡糖蓝和桃红三种颜色。5G 版本将提供 128GB 的存储空间和 6GB 或 8GB 的内存，而 4G 版本将全部采用 6GB 内存，但你可以选择 64GB 或 128GB 存储空间。

小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 采用 6.55 英寸 AMOLED DotDisplay，支持 10 位 TrueColor，可产生 10.7 亿种色彩，是前代产品的 64 倍。这使得色彩渐变更加平滑，色调之间的过渡更加自然，无论从哪个角度观看显示屏，都能最大限度地减少色带，降低图像上的噪点和瑕疵。

采用 DCI-P3 色域，通过提供高色彩准确性和保留率进一步优化了色彩表现，最终创造出令人惊叹的生动、真实的图像。此外，小米 11 Lite 5G 还支持 HDR10+，创造出更有活力的画面，对比度更加鲜明，带来更逼真的观看体验。

小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 画质与同样生动的音效相得益彰。小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 都配备了双扬声器，并通过了 Hi-Res Audio 和 Hi-Res Audio Wireless 的认证，为用户提供身临其境的非凡听觉体验。

90Hz 的刷新率和 240Hz 的触摸采样率，Mi 11 Lite 5G 和 Mi 11 Lite 的使用效果令人印象深刻 -- 等待滞后、无反应的屏幕的日子一去不复返。

小米 11 Lite 5G 搭载最新发布的骁龙 780G 5G 移动平台，成为全球首款搭载骁龙 780G 的移动终端，凭借 5 纳米制造工艺和 LiquidCool 技术，提供更强的性能、更快的速度和更高的可靠性。秉承高通 7 系列的理念，小米 11 Lite 搭载了高通骁龙 732G，采用 8 纳米制造工艺技术和 LiquidCool 技术，即使在长时间游戏等重度使用时，也能保证设备保持最佳性能。

小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 配备了 4250mAh 电池和 33W 快充，为全天甚至多天的使用提供了持久的支持 -- 告别低电量焦虑。

小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 采用三颗后置摄像头，主摄像头为 6400 万像素，传感器为 1/1.97 英寸，提供了灵巧和人性化的体验，让任何人都能轻松拍摄出专业级的照片和视频。800 万像素超广角摄像头和 500 万像素长焦摄像头完善了三摄像头的配置，让用户可以捕捉到宽广的风景照片或近距离微距照片，细节令人惊叹。

广角摄像头和前置摄像头 (小米 11 Lite 5G 为 2000 万像素，小米 11 Lite 为 1600 万像素)都针对弱光环境进行了优化，配备了夜景模式，让用户能够以更高的亮度、更清晰的对比度和更多的细节拍摄出夕阳风景、夜景城市风光或夜景自拍的惊艳画面。新的视频模式和滤镜的选择进一步推动了相机发展，使任何人都可以轻松地捕捉到专业级的电影镜头，无需高水平的专业知识和昂贵的设备来创建。

小米 11 Lite 5G 厚度仅为 6.81mm，重量仅为 159g，手感更加舒适轻便。小米 11 Lite 5G 和小米 11 Lite 的顶部和侧面都有 1.88mm 的超薄边框，为追求最大屏幕尺寸的用户提供了便利。在康宁大猩猩玻璃 6 和康宁大猩猩玻璃 5 的保护下，Mi 11 Lite 5G 和 Mi 11 Lite(分别)可以抵御日常跌落和划伤。