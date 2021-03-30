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Win10 20H2 推送 KB5000842 累积更新，解决资源管理器等 Bug

2021/3/30 7:39:50 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 3 月 30 日消息 微软今日为 Windows 10 20H2 Build 19042.906 以及 2004 版本推送 KB5000842 累积更新，属于每月的例行更新，修复了多项 Bug，主要解决了资源管理器有时占用资源过高等问题。本次更新大小约为 550MB。

以下为更新的主要内容：

  • 修复 Edge 浏览器 IE 模式在使用多个高分辨率显示器时的缩放问题。

  • 修复了输出至 HDR 显示器时，画面变暗的问题。

  • 修复了在使用多个显示器复制显示时，视频播放画面不同步的问题。

  • 修复了用户在使用资源管理器进行筛选搜索时，无结果或提示“Computing Filters”的 Bug。

  • 解决了设备屏幕旋转至纵向模式时，触摸键盘应用无法使用拆分布局的问题。

  • 当用户使用家庭安全计划（ Family Safety）管理账户时，如果儿童账号拿到了管理员权限，会主动提示家长。

  • 改善了 7.1 声道音频的故障。

  • 修复了当用户在 OneDrive 文件夹删除文件或文件夹时，设备无响应的 Bug。

  • 修复了 explorer.exe 可能占用大量内存的 Bug

详细更新日志：点击打开

更新下载链接：点击打开

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关键词：Win10更新

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