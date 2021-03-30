Win10 20H2 推送 KB5000842 累积更新，解决资源管理器等 Bug

IT之家 3 月 30 日消息 微软今日为 Windows 10 20H2 Build 19042.906 以及 2004 版本推送 KB5000842 累积更新，属于每月的例行更新，修复了多项 Bug，主要解决了资源管理器有时占用资源过高等问题。本次更新大小约为 550MB。



以下为更新的主要内容：

修复 Edge 浏览器 IE 模式在使用多个高分辨率显示器时的缩放问题。

修复了输出至 HDR 显示器时，画面变暗的问题。

修复了在使用多个显示器复制显示时，视频播放画面不同步的问题。

修复了用户在使用资源管理器进行筛选搜索时，无结果或提示“Computing Filters”的 Bug。

解决了设备屏幕旋转至纵向模式时，触摸键盘应用无法使用拆分布局的问题。

当用户使用家庭安全计划（ Family Safety）管理账户时，如果儿童账号拿到了管理员权限，会主动提示家长。

改善了 7.1 声道音频的故障。

修复了当用户在 OneDrive 文件夹删除文件或文件夹时，设备无响应的 Bug。