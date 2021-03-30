3 月 30 日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，比特币价格飙升至 58000 美元以上，创下一周新高。

coingecko 网站的数据显示，目前，比特币的价格为 57265 美元，市值约为 1.07 万亿美元。然而，一周前，由于一些比特币持有者为了获利而抛售比特币，导致比特币的市值一度低至 1.03 万亿美元。

在过去 24 小时里，比特币的价格最高为 58389 美元，最低为 54964 美元。但比特币的交易价格一直没有低于 5 万美元，原因是接受这种数字资产的公司宣布了重大消息。

上周三，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉现在接受比特币支付。也就是说，该公司的电动汽车现在可以使用比特币购买。

上个月，特斯拉还大举投资比特币。该公司在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中披露，它已买入价值 15 亿美元的比特币，以实现投资的 “多样化和最大化”。

此前，MicroStrategy 也在其资产负债表上增加了更多比特币，该公司又花费 1000 万美元购买了 205 个比特币。

当地时间周一早些时候，美国支付技术公司 Visa 表示，它将允许用户使用加密货币在其支付网络上结算交易。