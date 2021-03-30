佳能 EOS R5/R6 1.3 固件更新：支持 Log 3 曲线，动态范围 13.3 档

IT之家3月30日消息 据IT之家网友投稿，佳能近日发布了适用于 R5、R6 相机的 1.3.0 版本新固件，提供了多种新功能，修复了一些错误。

佳能 EOS R5 微单相机售价 28299 元，搭载 4500 万像素传感器。本次固件更新进行了以下功能提升：

1. 视频拍摄新增 Canon Log 3 伽马曲线，动态范围可达 1600%，相当于 13.3 档。

2. 8K/4K 短片记录新增低比特率记录选项，后期编辑更顺畅。

3. 全高清短片记录增加对 120P/100.00P 模式的支持。

4. 单次自动对焦和伺服对焦时可实现电子全时手动对焦。

5. 拍摄时可关闭液晶监视器。

6. 通过 FTP 传输时，可显示预估的传输所需时间。

7. 增加选择传输失败的被保护图像和未传输过的被保护图像通过 FTP 一次性传输的功能。

8. 可将相机设置保存至存储卡，或从存储卡载入已保存的设置文件以恢复相机设置。

9. 修复了一个现象，即在极少数情况下，在使用某些 CFexpress 卡时，相机无法正常运行。

10. 修复了一个现象，即在极少数情况下，在驱动模式设为 “高速连拍”连续拍摄静态图像时，相机无法正常运行。

11. 修复了在相机通过 USB 长时间供电时，电源可能会暂停的现象。

佳能 EOS R6 相机售价 16999 元，搭载 2010 万像素 CMOS 传感器，具有 20 张 / 秒的高速连拍，支持全像素双核自动对焦。1.3.0 版固件进行的改善如下：

1. 4K 短片记录新增低比特率记录选项，后期编辑更顺畅。

2. 单次自动对焦和伺服对焦时可实现电子全时手动对焦。

3. 通过 FTP 传输时，可显示预估的传输所需时间。

4. 修复了一个现象，即在极少数情况下，在驱动模式设为 “高速连拍”连续拍摄静态图像时，相机无法正常运行。

5. 修复了取景器中显示的图像可能损坏的现象。

6. 修复了在相机通过 USB 长时间供电时，电源可能会暂停的现象。

IT之家了解到，佳能 EOS R5 相机获得了 DPReview 2020 年最佳可更换镜头高端相机奖，EOS R6 获得了 DPReview 2020 年度摄影器材奖。

佳能 EOS R5 固件更新日志及下载链接：点击打开

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