松下发布 2021 年春季固件更新：提升视频内录、外录规格

IT之家3月18日消息 松下官方今日发布了 2021 年春季固件更新，为 S1、S1H、S1R、S5、BGH1 推送固件更新。目前新版本固件暂时不能下载，可用时间见下图：

以下为这几款相机的更新日志：

LUMIX S1 固件版本 2.0

LUMIX S1H 固件版本 2.4

除了 Apple ProRes RAW，增加录制 Blackmagic RAW 功能，将通过 Blackmagic Video Assist 12G HDR 进行录制；

-[5.9K] / [4K] / [变形（4：3）3.5K]可以通过 HDMI 将 12bit RAW 视频数据输出到 Blackmagic Video Assist 12G HDR，将其记录为 Blackmagic RAW。

- 在 RAW 输出期间，可以在实时显示监视器上选择 V-Log 或 V709。

-RAW 输出期间可以使用拍摄辅助功能，包括 WFM（波形监视器）、向量示波器、亮度点测光表、斑马纹。

* 视情况而定，可能无法使用所有功能； * 可选的录制模式取决于 Video Assist 12G HDR； *Blackmagic RAW 数据需要 DaVinci Resolve 或 DaVinci Resolve Studio，使用 DaVinci Resolve Studio 进行编辑

LUMIX BGH1 固件版本 2.0

为了满足日益增长的实时直播流媒体需求，BGH1 将提供 IP 流媒体功能，该功能通过有线 LAN 上的 PC 连接，可以在线向社交流媒体平台远程，高质量地传输图像。

值得注意的是，LUMIX BGH1 是一款独特的摄像机，可以在 H.265 中流式传输 4K 60p（50p）视频。H.265 实现一半的比特率，同时保持与 H.264 相同的图像质量，这意味着它可以在与 H.264 相同的比特率下提供 2 倍的更高图像质量。即使在带宽不够宽的情况下，也可以以低比特率以超高清 4K 进行流传输。

- 在 RAW 输出期间，可以在实时显示监视器上选择･ V-Log 或 Rec.709。

- 可以在 RAW 输出期间使用包括拍摄亮度点测光表、斑纹样式在内的拍摄辅助功能。

- 专为 NINJA V 录制的 RAW 视频设计的 LUT（查找表），其颜色等级与 V-Log / V-Gamut 相同。使用 Panasonic Varicam，EVA1 和 GH5 系列摄像机录制的素材之间容易匹配色彩：点击打开

LUMIX S1R 固件版本 1.8、LUMIX S5 固件版本 2.2

1、用户可以在【垂直位置信息（视频）】菜单中选择添加或不添加相机方向信息，以防止回放时图像意外旋转。

2、用交流适配器（DMW-AC10，另售）为相机供电时，可以选择【省电模式】。（BGH1 除外）

IT之家了解到，今年是松下 LUMIX 品牌成立 20 周年，松下将于 2021 年 4 月 6 日举办 “灵于动 · 凝于静——LUMIX 20 周年生日会”。新版固件请在 “松影俱乐部”微信公众号进行下载。